Повлияет ли удар на работу LPP?

Об этом сообщила пресс-служба пресс-службы LPP в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал. В частности, в компании отметили, что на складе хранилось лишь незначительное количество товаров, поэтому потери являются минимальными.

Эта атака не меняет нашего подхода к ведению бизнеса в регионе. С начала войны мы диверсифицировали логистические процессы для украинского рынка, чтобы минимизировать подобные риски в будущем. Наши ресурсы для обеспечения поставок товаров в магазины в Украине не находятся под угрозой,

– сообщила пресс-служба.

Что известно о LPP?

Несмотря на войну, LPP SA, к которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, Mohito и Sinsay, продолжает развиваться на украинском рынке и в мире. По данным Reuters, компания планирует в течение ближайших 3 лет удвоить количество своих магазинов, делая ставку на демократичный бренд Sinsay.

У стратегиии LPP прописано, что компания сейчас ориентируется на то, чтобы к 2027 году иметь примерно 7 500 магазинов во всех брендах. Компания также подтвердила что бренд Sinsay должен составлять до 75% доходов группы в будущем.

Заметим, что в первом квартале 2025 LPP показала существенный рост доходов. Так, чистая прибыль выросла на 20% в годовом сравнении до 334 миллионов злотых, тогда как операционная прибыль поднялась почти на 13% до 464 миллионов злотых.

