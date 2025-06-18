В Запорожье оккупанты "Шахедами" уничтожили отделение "Новой почты"

Россия ударила по Запорожью в ночь на 18 июня. В результате вражеской атаки в городе уничтожено отделение "Новой почты".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

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Что известно об ударе по отделению "Новой почты"

В компании сообщили, что одно из ее почтовых отделений было уничтожено в результате атаки "Шахедов" по Запорожью.

К счастью, никто из сотрудников компании не пострадал. Пожар, который возник в результате атаки, ликвидирован.

"Новая почта" уже связывается с клиентами, чьи отправления были в отделении,

– отмечают в сообщении.

Также вскоре рядом с локацией будет установлено мобильное отделение для продолжения работы.

Напомним, что в ночь на 18 июня российские войска выпустили по Украине 58 ударных БПЛА и имитаторов. Силами ПВО обезврежены 30 вражеских "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлекали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.