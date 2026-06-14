На "лимузины Путина" не нашлось покупателей – в России сворачивают производство элитных автомобилей

Россия так и не смогла превратить люксовый автобренд Aurus в прибыльный проект. После нескольких лет громких заявлений о "отечественном аналоге Rolls-Royce" производство оказалось убыточным, поэтому площадку по сборке в Татарстане планируют закрыть.

Почему бизнес-проект провалился

Правда, связанный со структурами института-разработчика эксперт предупреждает – государство будет "тянуть" этот проект до последнего хотя бы в виде мелкосерийного выпуска. Детали собрали журналисты The Moscow Times.

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Aurus якобы и не может стать массовым автомобилем по своей сути. Но и для того, чтобы вывести проект на уровень, как у российских аналогов Audi или BMW, недостаточно инвестиций, технологий и партнеров.

Ну не смогли превратить президентскую игрушку в по-настоящему серийный бренд, не смогли. Амбиций было много, а экономического обоснования – ноль,

– рассказывает источник.

Учитывая стоимость "путинских лимузинов", эксперты сомневаются в целесообразности крупных закупок для государственных нужд. К слову, базовые модели бренда стоят около 50 миллионов рублей, а цена удлиненного лимузина Senat превышает 117 миллионов рублей.

Вероятно, сборочная площадка в Елабуге завершит работу до конца года, а уже в сентябре начнется ликвидация офиса в Химках под Москвой. Сотрудникам оттуда предлагают переехать в Петербург, где планируют выпускать новую модель бизнес-класса, а специально для диктатора автомобили продолжат собирать в Москве.

Интересно! Выпуск Aurus начали в 2018 году именно в российской столице, а в 2025 году совладельцем проекта стала дочерняя компания "Газпрома".