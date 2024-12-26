Дело о банкротстве

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на австрийское информагентство АРА. Отмечается, что в понедельник в земельном суде Зальцбурга было открыто производство по делу о банкротстве компании OSTCHEM Holding GmbH.

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Согласно Австрийской ассоциации кредитных реформ, компания, базирующаяся в Зальцбурге, является классическим холдингом, единственной корпоративной целью которого является владение и управление пакетами акций компаний. Она является частью сети компаний, принадлежащих украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, который проживает в Вене,

- говорится в сообщении.

Справочно. Мажоритарным акционером (86%) холдинговой компании является зарегистрированная на Кипре компания Fleori Enterprises Ltd., принадлежащая Фирташу.

Также отмечают, что "единственным активом" должника до недавнего времени была 100-процентная дочерняя компания в Германии. Другой хозяйственной деятельности не было. После аннексии Крыма в 2014 году компания потеряла контроль над расположенным там химическим заводом. С потерей завода операционная деятельность дочерней компании второго уровня, ЧАО Юкрейниан Кемикал Продактс, которая сейчас находится на стадии ликвидации, также полностью прекратилась.

Компания имеет задолженность перед Австрией

В то же время OSTCHEM Holding GmbH все еще имеет высокую налоговую задолженность перед Австрийской Республикой, которая не может быть оплачена. По данным ассоциации кредитных реформ, неуплаченными остаются налог на прибыль за 2011 год на общую сумму 3,36 миллиона евро и за 2012 год на общую сумму 4,21 миллиона евро. Срок уплаты должен был наступить 27 декабря 2024 года. Обжаловать соответствующие сообщения или решения федерального финансового суда уже невозможно.

"Согласно балансу за 2023 финансовый год, де-факто активы отсутствуют, но есть обязательства на общую сумму почти 43 млн евро. По данным ассоциации кредитных реформ, список кредиторов еще не составлен. Компания должна быть закрыта и ликвидирована, работников больше не трудоустраивают. Кредиторы имеют время до 5 марта 2025 года, чтобы зарегистрировать свои требования", - говорится в сообщении.

Позиция компании

Пресс-служба группы компаний Дмитрия Фирташа Group DF прокомментировала информацию о банкротстве.

Отмечают, что компания OSTCHEM Holding GmbH (Австрия) владела исключительно единственным титановым активом – "Крымским титаном", который Группа потеряла из-за войны.

"Потеря этого актив в Крыму является логичной причиной начала процедуры банкротства", – говорится в сообщении.

Отмечено, что украинский азотный холдинг OSTCHEM, который специализируется на производстве удобрений, никоим образом не связан с австрийским холдингом и продолжает полноценно работать в Украине: предприятия Черкасский "Азот" и "Ривнеазот" продолжают отгружать продукцию согласно действующим контрактам и на 100% выполнять свои обязательства.

Заметим, что ранее Австрийский суд отказал в экстрадиции украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, где он обвиняется в коррупционных схемах, связанных со взятками за добычу титана в Индии.