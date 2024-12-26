Справа про банкрутство

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на австрійське інформагентство АРА. Зазначається, що у понеділок у земельному суді Зальцбурга було відкрито провадження у справі про банкрутство компанії OSTCHEM Holding GmbH.

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Відповідно до Австрійської асоціації кредитних реформ, компанія, що базується в Зальцбурзі, є класичним холдингом, єдиною корпоративною метою якого є володіння та управління пакетами акцій компаній. Вона є частиною мережі компаній, що належать українському олігарху Дмитру Фірташу, який проживає у Відні,

— йдеться у повідомленні.

Довідково. Мажоритарним акціонером (86%) холдингової компанії є зареєстрована на Кіпрі компанія Fleori Enterprises Ltd., що належить Фірташу.

Також зазначають, що "єдиним активом" боржника донедавна була 100-відсоткова дочірня компанія в Німеччині. Іншої господарської діяльності не було. Після анексії Криму в 2014 році компанія втратила контроль над розташованим там хімічним заводом. З втратою заводу операційна діяльність дочірньої компанії другого рівня, ПрАТ Юкрейніан Кемікал Продактс, яка наразі перебуває на стадії ліквідації, також повністю припинилася.

Компанія має заборгованість перед Австрією

Водночас OSTCHEM Holding GmbH все ще має високу податкову заборгованість перед Австрійською Республікою, яка не може бути сплачена. За даними асоціації кредитних реформ, несплаченими залишаються податок на прибуток за 2011 рік на загальну суму 3,36 мільйона євро та за 2012 рік на загальну суму 4,21 мільйоа євро. Термін сплати мав настати 27 грудня 2024 року. Оскаржити відповідні повідомлення або рішення федерального фінансового суду вже неможливо.

"Згідно з балансом за 2023 фінансовий рік, де-факто активи відсутні, але є зобов'язання на загальну суму майже 43 млн євро. За даними асоціації кредитних реформ, список кредиторів ще не складений. Компанія має бути закрита та ліквідована, працівників більше не працевлаштовують. Кредитори мають час до 5 березня 2025 року, щоб зареєструвати свої вимоги", — йдеться у повідомленні.

Позиція компанії

Пресслужба групи компаній Дмитра Фірташа Group DF прокоментувала інформацію про банкрутство.

Наголошують, що компанія OSTCHEM Holding GmbH (Австрія) володіла виключно єдиним титановим активом – "Кримським титаном", який Група втратила через війну.

"Втрата цього актив в Криму є логічною причиною початку процедури банкрутства", – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що український азотний холдинг OSTCHEM, який спеціалізується на виробництві добрив, жодним чином не пов'язаний з австрійським холдингом та продовжує повноцінно працювати в Україні: підприємства Черкаський "Азот" та "Рівнеазот" продовжують відвантажувати продукцію згідно з діючими контрактами та на 100% виконувати свої зобов'язання.

Зауважимо, що раніше Австрійський суд відмовив у екстрадиції українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США, де він обвинувачується у корупційних схемах, пов’язаних з хабарями за видобуток титану в Індії.