США предупредили банк Raiffeisen о санкциях, из-за его связей с Россией

Raiffeisen Bank International получил предупреждение от Министерства финансов США о возможном ограничении доступа к финансовой системе США. Все из-за расширения деятельности банка в России.

Недовольство в США растет

6 мая заместитель министра финансов США Уолли Адеймо выразил обеспокоенность относительно расширения деятельности Raiffeisen Bank International (RBI) в России и сделки на сумму 1,5 миллиарда долларов с российским подсанкционным олигархом Олегом Дерипаской.

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Адейемо предупредил, что такие действия RBI могут побудить Министерство финансов США применить меры по ограничению доступа банка к американской финансовой системе, поскольку они могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Несмотря на отмену сделки, беспокойство Министерства финансов США относительно бизнеса Raiffeisen в России все еще остаются.

Это предупреждение стало самым серьезным для крупнейшего западного банка в России. Оно отражает длительное давление Вашингтона, который уже более года анализирует деятельность австрийского кредитора в этой стране.

Акции Raiffeisen упали на 3% с начала торгов, сделав его лидером убытков среди европейских банков. Представитель Raiffeisen заявил, что банк вышел из сделки и не вступал ни в какие подобные транзакции. Он также сказал, что RBI значительно сократил свою деятельность в России и принял меры для уменьшения рисков от санкций.

Что известно о сделке

Raiffeisen Bank International планировал выкупить замороженную долю активов компании Strabag, которая принадлежит российскому олигарху. Из-за санкций, к сделке планировали привлечь посредников. Сумма сделки оценивается в 1,5 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, что австрийский банк хотел выкупить примерно 24% акций Strabag, одной из крупнейших строительных компаний в Европе. Через эту сделку банк надеялся вывести из России часть своих застрявших там прибылей из-за санкционных ограничений.

Интересно, что компания Strabag участвовала в крупных строительных проектах в России, включая строительство олимпийского стадиона для зимних Игр в Сочи и жилых комплексов в Москве.