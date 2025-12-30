Бейонсе официально стала миллиардершей: сколько денег принесла ее бизнес-империя
- Бейонсе официально стала миллиардершей, присоединившись к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов.
- Значительная часть ее состояния происходит от музыки и бизнес-империи, включая Parkwood Entertainment, бренд ухода за волосами, лейбл виски и линию одежды.
44-летняя Бейонсе стала пятой музыканткой-миллиардершей, рядом с Тейлор Свифт и Рианной. Значительную часть своих средств она заработала благодаря своей бизнес-империи, которая включает лейбл виски и линию ухода за волосами.
Какой бизнес есть у Бейонсе?
Состояние Бейонсе пересекли отметку в миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.
Теперь она присоединяется к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов, которые недавно пересекли порог. Среди музыкантов она становится пятой, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также Тейлор Свифт, Брюса Спрингстина и Рианны.
Бейонсе начала серьезно строить свою бизнес-империю в 2010 году, когда основала Parkwood Entertainment и взяла под свой контроль почти каждый аспект своей карьеры. Компания управляет ее карьерой и продюсирует всю ее музыку, документальные фильмы и концерты, покрывая большую часть производственных расходов, чтобы получить больше финансовых затрат.
Когда я решила заняться менеджментом самостоятельно, было важно, чтобы я не обратилась к какой-то большой менеджерской компании. Я чувствовала, что хочу пойти по стопам Мадонны, быть влиятельным человеком, иметь собственную империю,
– сказала она в интервью 2013 года.
Часть средств ей также приносят бренды нескольких других отраслей:
- бренд средств по уходу за волосами (Cécred);
- лейбл виски (SirDavis)
- линия одежды (Ivy Park, прекращена в 2024 году).
Однако все же большая часть личного богатства Бейонсе происходит от ее музыки, поскольку она контролирует права на свой чрезвычайно ценный каталог и получает огромный доход от своих мировых туров.
Новости о мировых миллиардерах
Илон Маск удерживает первое место в рейтинге миллиардеров 2025 года с 461 миллиардом долларов, увеличив состояние на 28,2 миллиарда долларов за год. Ларри Пейдж и Сергей Брин, сооснователи Alphabet, поднялись на 3-е и 4-е места соответственно, намного увеличив свое состояние благодаря успехам компании.
Йоханнес фон Баумбах, 19-летний наследник немецкой компании Boehringer Ingelheim, считается самым молодым миллиардером в мире с состоянием в 5,4 миллиарда долларов. Больше всего молодых миллиардеров сосредоточено в Германии, среди которых наследники таких компаний, как Fielmann AG, dm-drogerie markt, и Stihl.
В декабре 2025 года Джеймс Кэмерон стал миллиардером с личным капиталом в 1,1 миллиарда долларов, благодаря успеху фильмов "Аватар". Фильмы Кэмерона, включая "Терминатор", "Чужие", "Титаник" и "Аватар", заработали почти 9 миллиардов долларов в мировом прокате.