Бейонсе официально стала миллиардершей: сколько денег принесла ее бизнес-империя

44-летняя Бейонсе стала пятой музыканткой-миллиардершей, рядом с Тейлор Свифт и Рианной. Значительную часть своих средств она заработала благодаря своей бизнес-империи, которая включает лейбл виски и линию ухода за волосами.

Какой бизнес есть у Бейонсе?

Состояние Бейонсе пересекли отметку в миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Теперь она присоединяется к элитной группе из 22 миллиардеров-артистов, которые недавно пересекли порог. Среди музыкантов она становится пятой, присоединившись к своему мужу Jay-Z, а также Тейлор Свифт, Брюса Спрингстина и Рианны.

Бейонсе начала серьезно строить свою бизнес-империю в 2010 году, когда основала Parkwood Entertainment и взяла под свой контроль почти каждый аспект своей карьеры. Компания управляет ее карьерой и продюсирует всю ее музыку, документальные фильмы и концерты, покрывая большую часть производственных расходов, чтобы получить больше финансовых затрат.

Когда я решила заняться менеджментом самостоятельно, было важно, чтобы я не обратилась к какой-то большой менеджерской компании. Я чувствовала, что хочу пойти по стопам Мадонны, быть влиятельным человеком, иметь собственную империю,

– сказала она в интервью 2013 года.

Часть средств ей также приносят бренды нескольких других отраслей:

бренд средств по уходу за волосами (Cécred);

лейбл виски (SirDavis)

линия одежды (Ivy Park, прекращена в 2024 году).

Однако все же большая часть личного богатства Бейонсе происходит от ее музыки, поскольку она контролирует права на свой чрезвычайно ценный каталог и получает огромный доход от своих мировых туров.

