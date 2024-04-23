Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной, но есть ограничения

Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год – до 5 июня 2025 года. "За" проголосовали 428 евродепутатов, 128 – выступили против, еще 44 – воздержались. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Беспошлинную торговлю с ЕС продлили

Либерализационная торговля с Украиной будет действовать еще год. Однако для "чувствительных товаров", а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда предусмотрены определенные ограничения.

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Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта на уровне между второй половиной 2021 года и всего 2022 и 2023 годов, таможенные тарифы вновь введут.

Распространение мер поддержки торговли подтверждает солидарность ЕС с Украиной перед лицом российской агрессии. Это голосование одновременно укрепит экономическую устойчивость Украины и защитит интересы европейских фермеров. Мы выполним свои обещания – будем поддерживать Украину до ее военной победы и вступления в ЕС и НАТО,

– сказала европарламентарий от ЕНП Сандра Калниете.

Что с блокадой границы

По состоянию на 10 апреля продолжалось блокирование польскими фермерами движения грузовиков на 3 пунктах пропуска на границе. Очередь в сторону Украины совокупно там насчитывала около 450 грузовиков;

Блокирование границы Польши с Украиной продолжается с 9 февраля. Польские фермеры требуют отмены решения о беспошлинной торговле Украины с ЕС. Протестующие то блокируют, то разблокируют пункты пропуска.

28 марта в Варшаве состоялся очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Вскоре Кабмин анонсировал полное разблокирование границы.

Отметим, теперь Совет ЕС должен официально утвердить регламент. В 2025 году повторно продолжить беспошлинную торговлю будет невозможно. К тому времени Еврокомиссия обещает начать переговоры с Украиной о постоянной либерализации торговли.