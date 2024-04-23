Европарламент продлил беспошлинную торговлю с Украиной, но есть ограничения
Европарламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год – до 5 июня 2025 года. "За" проголосовали 428 евродепутатов, 128 – выступили против, еще 44 – воздержались. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
Беспошлинную торговлю с ЕС продлили
Либерализационная торговля с Украиной будет действовать еще год. Однако для "чувствительных товаров", а именно мяса птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда предусмотрены определенные ограничения.
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Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта на уровне между второй половиной 2021 года и всего 2022 и 2023 годов, таможенные тарифы вновь введут.
Распространение мер поддержки торговли подтверждает солидарность ЕС с Украиной перед лицом российской агрессии. Это голосование одновременно укрепит экономическую устойчивость Украины и защитит интересы европейских фермеров. Мы выполним свои обещания – будем поддерживать Украину до ее военной победы и вступления в ЕС и НАТО,
– сказала европарламентарий от ЕНП Сандра Калниете.
Что с блокадой границы
- По состоянию на 10 апреля продолжалось блокирование польскими фермерами движения грузовиков на 3 пунктах пропуска на границе. Очередь в сторону Украины совокупно там насчитывала около 450 грузовиков;
- Блокирование границы Польши с Украиной продолжается с 9 февраля. Польские фермеры требуют отмены решения о беспошлинной торговле Украины с ЕС. Протестующие то блокируют, то разблокируют пункты пропуска.
- 28 марта в Варшаве состоялся очередной раунд украинско-польских межправительственных консультаций. Вскоре Кабмин анонсировал полное разблокирование границы.