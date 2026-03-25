Uklon начал продавать билеты на автобусы по Украине и за границу: как работает сервис
- Uklon запустил Uklon Travel, сервис по продаже автобусных билетов, доступен в приложении.
- Сервис работает в бета-режиме для Android, а скоро будет доступен и для iOS, с фокусом на интеграции с перевозчиками.
Один из самых популярных украинских сервисов поездок решил расширить свои возможности. Теперь пользователи смогут не только вызвать авто, но и покупать автобусные билеты прямо в приложении.
Автобусные перевозки от Uklon: как приобрести билеты на автобус?
Новый сервис называется Uklon Travel. Об этом рассказал CEO компании Сергей Гришков, пишет Forbes Ukraine.
Теперь в приложении Uklon можно приобрести билеты:
- на внутренние автобусные рейсы по Украине;
- на международные маршруты.
Сейчас Uklon Travel запущен в формате бета-теста. Первыми доступ получили пользователи Android, а версия для iOS должна появиться в ближайшее время.
По словам Гришкова, направление должно дополнить основной бизнес компании и создать дополнительную синергию с райдхейлингом. Также в планах – сформировать отдельную команду для развития направления и постепенно перейти к прямым интеграциям с перевозчиками.
В 2027 году это может стать драйвером нашего дополнительного роста,
– отметил CEO компании.
Как может повлиять на стоимость такси подорожание топлива?
Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что цены на топливо являются одним из факторов роста цен на такси в Украине. Ведь, по его словам, топливо является одним из ценообразующих факторов вместе со стоимостью обслуживания автомобиля и тому подобное.
Это будет поводом. Причем обычно рост происходит непропорционально. То есть рост услуги может быть значительно выше, чем подорожание топлива.
В частности как объяснили для 24 Канала в компании Bolt, тарифы на поездки формируются динамично под влиянием многих факторов.
Речь идет как о ценах на топливо, так и о количестве и активности водителей и пассажиров, конкретное время и место заказа, погодные условия, пробки, ситуация с общественным транспортом, воздушные тревоги, категория поездки и тому подобное.
Конечно, что в долгосрочной перспективе повышение стоимости топлива обычно ведет к росту цен на многие товары и услуги, и сфера райдхейлинга (услуги совместного использования частных автомобилей для перевозки пассажиров, – 24 Канал) не является исключением,
– говорит Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.
Однако Павлик добавляет, что спрос пользователей и количество активных водителей на платформе зависят не только от цен на топливо, но и от целого комплекса экономических, социальных и сезонных факторов.
Новости Uklon
Пассажиры Укрзализныци, которые прибывают в крупные города после полуночи, могут получить скидки на такси Uklon и Bolt, используя мобильные приложения. Uklon предлагает промокоды на ночные поездки с вокзала в Киеве, а Bolt предоставляет скидку 50% на поездки с/до вокзалов и увеличивает количество автомобилей в случае задержек поездов.
С 7 февраля Uklon работает круглосуточно в 26 городах Украины, включая прифронтовые города, такие как Харьков, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Сумы и Чернигов.
Водители сервисов онлайн-такси, например Uklon и Uber, могут начать платить процент от дохода, если их доход превышает необлагаемый минимум. Это обязательство будет регулировать закон о "налог на OLX".