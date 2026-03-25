Uklon начал продавать билеты на автобусы по Украине и за границу: как работает сервис

Один из самых популярных украинских сервисов поездок решил расширить свои возможности. Теперь пользователи смогут не только вызвать авто, но и покупать автобусные билеты прямо в приложении.

Автобусные перевозки от Uklon: как приобрести билеты на автобус?

Новый сервис называется Uklon Travel. Об этом рассказал CEO компании Сергей Гришков, пишет Forbes Ukraine.

Теперь в приложении Uklon можно приобрести билеты:

на внутренние автобусные рейсы по Украине;

на международные маршруты.

Сейчас Uklon Travel запущен в формате бета-теста. Первыми доступ получили пользователи Android, а версия для iOS должна появиться в ближайшее время.

По словам Гришкова, направление должно дополнить основной бизнес компании и создать дополнительную синергию с райдхейлингом. Также в планах – сформировать отдельную команду для развития направления и постепенно перейти к прямым интеграциям с перевозчиками.

В 2027 году это может стать драйвером нашего дополнительного роста,

– отметил CEO компании.

Как может повлиять на стоимость такси подорожание топлива?

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев рассказал для 24 Канала, что цены на топливо являются одним из факторов роста цен на такси в Украине. Ведь, по его словам, топливо является одним из ценообразующих факторов вместе со стоимостью обслуживания автомобиля и тому подобное.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Это будет поводом. Причем обычно рост происходит непропорционально. То есть рост услуги может быть значительно выше, чем подорожание топлива.

В частности как объяснили для 24 Канала в компании Bolt, тарифы на поездки формируются динамично под влиянием многих факторов.

Речь идет как о ценах на топливо, так и о количестве и активности водителей и пассажиров, конкретное время и место заказа, погодные условия, пробки, ситуация с общественным транспортом, воздушные тревоги, категория поездки и тому подобное.

Конечно, что в долгосрочной перспективе повышение стоимости топлива обычно ведет к росту цен на многие товары и услуги, и сфера райдхейлинга (услуги совместного использования частных автомобилей для перевозки пассажиров, – 24 Канал) не является исключением,

– говорит Сергей Павлик, генеральный менеджер Bolt в Украине.

Однако Павлик добавляет, что спрос пользователей и количество активных водителей на платформе зависят не только от цен на топливо, но и от целого комплекса экономических, социальных и сезонных факторов.

Новости Uklon