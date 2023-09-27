В Binance сообщили, что "работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований". Соответствующее заявление сделал директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман.

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Крупнейшая криптобиржа мира идет из России

Binance продаст свой бизнес в России компании CommEX. Добавляют, что стороны уже пришли к соглашению, заключив соответствующее соглашение. Криптобиржа отмечает, что все активы российских клиентов находятся в безопасности. Процесс отключения будет продолжаться около года, поскольку они призваны обеспечить планомерный переход пользователей с одной платформы на другую.

Кроме того, через несколько следующих месяцев криптобиржа Binance планирует закрыть все свои биржевые сервисы. Это также относится к другим видам деятельности компании на российском рынке. Пока стороны не разглашают никаких финансовых деталей относительно соглашения. Однако отмечают, что Binance полностью прекращает свою деятельность в России.

Напомним, что в мае этого года в США начали расследование против Binance. Главная причина – вероятность помощи россиянам обходить наложенные США санкции. В частности, Минюст США пытался выяснить, могли ли Binance или должностные лица действовать в собственных интересах, что привело к нарушению санкций и помощи россиянам.