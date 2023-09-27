У Binance повідомили, що "робота в Росії несумісна зі стратегією Binance щодо дотримання вимог". Відповідну заяву зробив директор з дотримання нормативних вимог біржі Ной Перлман.

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Найбільша криптобіржа світу йде з Росії

Binance продасть свій бізнес у Росії компанії CommEX. Додають, що сторони уже дійшли згоди, уклавши відповідну угоду. Криптобіржа наголошує, що всі активи російських клієнтів у безпеці. Процес відключення буде тривати близько року, оскільки вони мають на меті забезпечити планомірний перехід користувачів з однієї платформи на іншу.

Крім того, за кілька наступних місяців криптобіржа Binance планує закрити усі свої біржові сервіси. Це також стосується інших видів діяльності компанії на російському ринку. Наразі сторони не розголошують жодних фінансових деталей щодо угоди. Проте наголошують, що Binance повністю припиняє свою діяльність у Росії.

Нагадаємо, що у травні цього року у США почали розслідування проти Binance. Головна причина – ймовірність допомоги росіянам обходити накладені США санкції. Зокрема, Мін'юст США намагався з'ясувати, чи могли Binance або посадові особи діяти у власних інтересах, що призвело до порушення санкцій та допомоги росіянам.