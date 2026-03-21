Предприниматели рискуют остаться без стажа: почему годы работы могут не засчитать
- ФОПы могут потерять пенсионный стаж, если не платят налог и не подают соответствующую отчетность.
- Новые налоговые требования могут заставить предпринимателей массово закрывать бизнесы, что связано с требованием МВФ установить НДС для предпринимателей с оборотом более 1 миллиона гривен.
Иногда ФЛП имеют проблемы с зачислением пенсионного стажа, когда несмотря на годы работы в собственном деле выходить на пенсию не с чем. Как оказалось, причиной является ошибка бизнеса, связанная с уплатой налогов.
Почему ФЛП могут не засчитать стаж?
О том, как на будущую пенсию влияет статус лица-предпринимателя, говорится на ресурсе "На пенсии".
Так, наличие зарегистрированного ФЛП – не является основанием для зачисления страхового или пенсионного стажа.
Заметьте! Страховой стаж формируется не по статусу предпринимателя, а по взносам в систему страхования.
А чтобы опыт работы засчитали нужно:
- уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ);
- подавать соответствующую отчетность.
В то же время до 2004 года действовала другая система накопления и расчета стажа. Сейчас из-за этого некоторые категории пенсионеров теряют фактический стаж.
Тогда не существовало персонифицированного учета страховых взносов. Часто предприниматели работали и не знали, что нужно платить в Пенсионный фонд отдельные взносы. Также это коснулось бизнесов:
- которые работали по патенту;
- которые находились на фиксированном налоге;
- которые платили налог без пенсионного взноса.
Важно! Ранее основной (фиксированный) налог не всегда содержал вклад в Пенсионный фонд. То есть взносы никак не повлияли на начисление пенсии. Для этого не было основания, потому что ПФУ не получал своей доли с общего налога.
Льготы на уплату налогов тоже привели к потере страхового стажа. Речь идет о таких "бонусах":
- нулевая уплата ЕСВ в 2000-х годах;
- уплата половины взноса;
- карантинные льготы во время COVID-19;
- льготы во время военного положения для предпринимателей-служащих.
В этих примерах государство предлагало полностью или частично не платить ЕСВ. С экономической мысли в том моменте это, видимо, было благоприятным решением для бизнесов.
Однако если анализировать влияние на будущее: нет уплаты ЕСВ, с него нет взноса в Пенсионный фонд, а значит – нет стажа для пенсии.
Что известно о работе бизнеса в 2026 году?
По требованию МВФ в Украине нужно установить НДС для бизнесов с оборотом более 1 миллиона гривен. Хотя Верховная Рада еще не голосовала за обновление для ФОПов, уже сейчас закрытие бизнесов – не единичный случай. Это связано с тем, что для ФОПов программа может стать убыточной.
Нардеп Ярослав Железняк написал, по предварительным оценкам, после введения инициативы бюджет Украины получит дополнительные 20 миллиардов гривен. В то же время по мнению самого политика значения преувеличены.
Если законопроект с требованием МВФ примут – это будет означать, что с 1 января 2027 года бизнес должен работать по новым алгоритмам.
Система упадет да и людей надо долго учить,
– отметил Железняк.
Он добавил, что новый закон о налоге – это существенные изменения для 252 тысяч предпринимателей. И если учесть количество бизнесов, которые надо "переучивать" – это технически очень сложный процесс.
Что еще нужно знать о налогах для бизнесов?
Предпринимателям стоит быть осмотрительными, ведь мошенники массово присылают фейковые сообщения якобы от Государственной налоговой службы. В письмах – ссылки на опасные ресурсы, где можно "подхватить вирус и открыть доступ к своему компьютеру другим людям.
На самом же деле все письма от налоговой поступают от домена @tax.gov.ua, которые дополнительно можно проверить в электронном кабинете налогоплательщика.
А основная разница между ФЛП 2 и 3 групп заключается в разных суммах единого налога и военного сбора. В частности надо знать о "упрощенке", которая облегчает заполнение отчетности и уменьшает налоговую нагрузку.