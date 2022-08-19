Датский совет предлагает гранты для украинского малого, среднего и микробизнеса: как податься

Датский совет по делам беженцев (DRC) запустил программы грантов для украинских предпринимателей. Малый, средний и микробизнес может получить до 15 тысяч долларов, а аграрный сектор – до 20 тысяч.

При этом для аграриев и представителей пищевого производства обязателен собственный взнос в размере до 50% от стоимости проекта, а для обычного бизнеса требования соинвестирования нет. Отмечается, что программы грантов для украинских предпринимателей действуют благодаря финансовой поддержке правительств Швейцарии и Великобритании.

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Условия выдачи грантов для аграрного сектора и пищевого производства

Этот грант от Датского совета по делам беженцев предполагает реализацию проектов малых и средних предприятий украинских аграрного сектора и пищевых производителей в рамках партнерства.

Партнерами грантовой программы могут стать частные предприниматели любых форм регистрации, объединения производителей сельскохозяйственной продукции, коммунальные предприятия и так далее.

Помощь от DRC предусматривает финансовую поддержку в размере до 20 тысяч долларов при условии обязательного собственного взноса партнера до 50% от общего бюджета проекта. Этот взнос может быть также в виде других собственных активов.

При этом главными идеями проектов, претендующих на участие в этой программе, должны быть:

Увеличение доходов местного населения на территории, где заявитель осуществляет свою деятельность.

Расширение бизнес-деятельности, вовлечение в производственно-сбытовые цепочки местного уязвимого населения, в частности ВПЛ . При этом создание новых рабочих мест необязательно для участия в программе.

. При этом создание новых рабочих мест для участия в программе. Прибыльность и жизнеспособная схема реализации проекта.

К слову, в качестве примеров проектов, которые могут быть реализованы по программе, DRC приводит:

соинвестирование в пункт приема и хранения овощей, предусматривающий сотрудничество с предприятиями, владеющими оптовыми складскими помещениями и покупающими продукцию у местного населения;

соинвестирование в проекты, упрощающие доступ местного населения к сельскохозяйственным услугам: сельхозтехнике, ветеринарным услугам, аграрным материалам и тому подобное.

Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.

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Гранты для малого, среднего и микробизнеса

Основной целью этой программы является создание новых, сохранение существующих и восстановление рабочих мест лиц, пострадавших в результате широкомасштабной войны. Поэтому этот грант предоставляется владельцам украинского бизнеса, которые имеют целью:

переместить свой бизнес в более безопасные регионы Украины;

восстановить поврежденные в результате боевых действий инфраструктуру и активы;

переориентировать бизнес-деятельность для выхода на новые рынки сбыта.

По программе, бизнес может получить до 15 тысяч долларов, в зависимости от количества рабочих мест, которые планируется создать, а также от индивидуальных потребностей предприятия.

Помощь перечисляется на банковский счет в гривне, по актуальному на момент перечисления курсу. При этом главными критериями при рассмотрении заявок являются:

опыт ведения бизнеса, который был рентабельным;

наличие бизнес-плана и идеи реализации проекта;

отсутствие юридических препятствий и нарушений действующего законодательства Украины при ведении бизнес-деятельности в условиях военного положения.

Подать заявку на участие в грантовой программе можно по ссылке.