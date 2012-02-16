Новые бизнес-вершины: сколько денег нужно для собственного дела и куда инвестировать в 2025 году

В 2025 году бизнес-среда Украины будет зависеть от ряда факторов, в частности от развития ключевых отраслей и новых возможностей. Поэтому есть отрасли, которые уже долгое время считаются перспективными: от строительства и IТ-сферы до сельского хозяйства и промышленности.

Вместе с тем, развитие бизнеса в Украине не обходится и без трудностей. Это недостаток финансирования, отсутствие достаточных льгот для инвесторов, коррупционные риски и тому подобное. Несмотря на это в стране довольно низкие налоги и цифровизация этапов ведения бизнеса, а открыть собственное дело можно с минимальным капиталом.

24 Канал узнавал какие перспективы и вызовы ждут украинских предпринимателей в ближайшем будущем, сколько нужно иметь средств для открытия малого бизнеса и какие страны являются лучшими для ведения собственного дела, учитывая налоговую политику.

Какие отрасли будут перспективными в 2025 году

Бизнесменка Мария Мулява рассказала для 24 Канала, что в Украине есть отрасли, которые уже долгое время считаются перспективными. Они в принципе и на государственном уровне определены как основные отрасли.

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Речь идет об энергетике, сельском хозяйстве и ІТ-отрасли. Ожидается, что их доля на рынке не изменится критически в 2025 году.

Кроме того, в связи с тем, что весь мир сейчас заботится об изменении климата, есть немало программ, которые направлены на то, чтобы переходить на возобновляемые источники энергии. Поэтому бизнесу, что связан с энергетикой, с возобновляемыми источниками энергии, с уменьшением выбросов, или способствует этому, будет предоставляться больше внимания и финансирования.

Мария Мулява Исполнительный директор компании GTL В Украине на сегодня есть дифференциация возможностей к развитию различных бизнесов. Поэтому если обобщить, перспективным остается строительный бизнес, который на Западе Украины развивается. Также вижу, что спада в ценах на недвижимость не предвидится.

Кроме строительного бизнеса, есть еще сфера услуг, поскольку Львов и вообще весь Запад Украины на сегодня стали местом концентрации и новых трудовых ресурсов. А еще эти регионы больше рассматривают украинцы как место для проживания.

Мулява обращает внимание и на логистику, ведь пути Украины включили в панъевропейскую сеть ТЕN-Т. Таким образом, украинские пути будут развиваться.

Маршруты, которые сейчас будут проходить через Украину, в том числе и на юг, через Одессу, на Румынию и Болгарию, а некоторые через Черновцы. Это означает, что любые инфраструктурные проекты, которые будут развиваться, они будут охотно входить на направления, которые размещены в панъевропейской сети перевозок,

– объясняет Мария Мулява.

Почему Запад Украины становится новым центром для развития бизнеса

Предприниматель Антон Подильчак рассказал 24 Каналу, что из-за начала полномасштабной войны большое количество легкой промышленности мигрировало на Запад Украины. Это особенно наблюдалось в течение 2022 – 2023 годов, а в 2024 году процесс немного замедлился.

Подольчак добавляет, что все, что сейчас связано со строительством, а это начиная от сухих строительных материалов и заканчивая стеклом, может быть актуальным для Украины.

Антон Подильчак Председатель координационного совета Западноукраинского офиса EBA, директор компании EPS По состоянию на сегодня в Украине нет в целом крупного промышленного производства стекла. А все, что мы сейчас имеем, это импорт. При том, что песок, как ключевой элемент сырья для такого производства, есть на территории Львовской области.

Кроме того, если говорить о западном регионе в целом, то здесь традиционно развита легкая промышленность – изготовление одежды, мебели и вещей общего потребления.

Однако есть проблема в том, что все сырье, которое используется для производства, в абсолютном большинстве является импортом.

Поэтому для того, чтобы Украина глобально конкурировала на мировом и на локальном рынках, нужны инвестиции в направлении сырья. А это разработка и изготовление тканей собственноручно,

– резюмирует господин Антон.

В Украине есть и положительные инициативы по повышению квалификации персонала, по подготовке менеджмента среднего уровня и технических работников .

. За прошлый год Украина нарастила экспорт по продукции легкой промышленности. Это в первую очередь связано с тем, что большинство компаний отходят от практики переработки сырья к практике изготовления продукции.

Это интересная отрасль для Украины в целом именно в части экспортного потенциала, потому что мы можем конкурировать с азиатским рынком,

– объясняет председатель координационного совета Западноукраинского офиса EBA.

Дело в том, что Украина гораздо более гибкая по сроку доставки – максимум 4 недели в любой уголок Европы. Зато если говорить об азиатском экспорте, то это где-то 8 недель.

Традиционной, но недофинансированной отраслью остается пищевая промышленность.

Но мы имея едва ли не самые большие возможности для изготовления собственного сырья сельского хозяйства, к сожалению, до сих пор экспортируем большую ее долю вместо того, чтобы самостоятельно изготавливать из этого сырья продукты,

– говорит Антон Подильчак.

В то же время относительно крупных и глобальных направлений, то главную роль занимает промышленность.

Не секрет, что Украина является одной из самых богатых европейских стран на полезные ископаемые: от традиционных ископаемых нефти и газа до металлов. Впрочем, по словам Подильчака, это очень капиталоемкая отрасль.

Какие есть преимущества и недостатки ведения бизнеса в Украине

В то же время бизнесменка Мария Мулява назвала несколько преимуществ и недостатков ведения и развития бизнеса в Украине. В частности, если ситуация с налогами в Украине довольно благоприятная для старта собственного дела, то недостаток финансирования и отсутствие льгот для инвесторов все разрушают.

Преимущества:

Украина несмотря на все имеет низкие налоги, а это низкий налог на прибыль, если обратить внимание на другие европейские страны. Оплата труда, ведь средняя зарплата в производственной сфере в Украине составляет примерно от 25 тысяч до 35 тысяч гривен, что по официальному курсу доллара – от 591 доллара до почти 830 долларов, по состоянию на 15 января. Зато такая зарплата, например, в Польше – уже от 1 300 долларов до 1 900 долларов. Именно поэтому это поощряет иностранные компании вкладываться в трудоемкий бизнес в Украине, связанный с производством. В Украине есть квалифицированная рабочая сила по сравнению с другими странами с похожим уровнем дохода на человека.

Если Украину рассматривают, как страну для инвестирования рядом с другими странами, например, Север Африки, Тунис, Марокко, Египет, Турция, или дальше на восток, то квалификация работника в Украине значительно выше, как и уровень образования среднестатистического работника.

Кроме того, в Украине присутствует европейский менталитет, который позволяет работать на условиях, к которым привыкли страны Европы. Цифровизация страны – это то, чем можно похвастаться, ведь такое в других европейских странах мало где есть. Такая возможность значительно облегчает документооборот, регистрацию компании и немало административных услуг.

Недостатки:

В Украине недостаток финансирования: дорогие кредитные ресурсы, которые сдерживают возможности к инвестированию, к привлечению средств в бизнес. А стоимость уже имеющихся ресурсов просто "убивает" всю прибыль, которая ожидается. Коррумпированная судебная власть и слабая защита интересов инвестора. Не хватает льгот для инвесторов и налога на прибыль. Также, не хватает льгот на закупку основных средств, то есть капитальных инвестиций.

В каких странах вести бизнес лучше всего

По словам Мулявы, прежде всего перед началом собственного дела стоит оценить, где твоя бизнес-идея будет конкурентоспособной и где ее можно будет продать с большей маржинальностью. С другой стороны, обращают внимание еще и непосредственно на страны, где меньше налоги и меньшие риски входа на рынок.

Европейские страны, которые окружают Украину, они предлагают самые низкие по сравнению с другими налоги. Кроме того, есть еще International Tax Competitiveness Index, по которому можно определить конкурентность налогов ежегодно по странам. В этом индексе участвуют все компании по организации экономической службы труда,

– объясняет госпожа Мария.

Согласно рейтингу, 11-й год подряд лучшей страной по налогам является Эстония. Далее по списку идут Латвия, Литва, Швейцария и Новая Зеландия.

А из соседних с Украиной стран в первую десятку входят Чехия, Словакия и Венгрия.

Чехия имеет в целом 21% налога на прибыль, а Польша – 19%. В Эстонии и Латвии этот налог составляет 20%. Венгрия имеет вообще только 9%. В то же время хоть Румыния не входит в индекс, ее налог на прибыль составляет 10%, как и налог с доходов физических лиц.

Мария Мулява добавляет, что ближайшей по духу для Украины является Польша, которая является нашим многолетним партнером. И если говорить об открытии бизнеса именно там, то преимуществом будет отсутствие языкового барьера по сравнению с Румынией. Кроме того, в Чехии и Словакии также меньший языковой барьер.

Какие налоги учитывают при составлении International Tax Competitiveness Index Это корпоративный налог на прибыль, налог с доходов физических лиц, налоги на недвижимость и НДС.

Сколько денег нужно для старта собственного дела

По словам Мулявы, любой посреднический бизнес требует едва ли не меньше всего капитальных инвестиций. Также в эту когорту входит и образовательный бизнес, онлайн-бизнес, или тот, который требует использования собственных профессиональных навыков, как IT.

В общем, в каждой стране есть минимальный капитал, который ты должен принести при регистрации компании. И очень часто этот минимальный уставный капитал совсем небольшой. Это может быть даже до 500 евро по разным странам. Конечно, в зависимости от видов деятельности,

– говорит бизнесменка.

В то же время Мария Мулява добавляет, что начинать бизнес, не имея в кармане хотя бы 50 тысяч евро, не стоит. Все регистрационные формальности, набор персонала, первый и второй месяц оплат работникам – это все "съест" сумму капитала очень быстро.

А по мнению Антона Подильчака, по состоянию на сегодня есть ряд международных проектов, которые помогают финансово в создании собственного дела. Есть достаточно серьезная государственная поддержка к стимулированию малого бизнеса, а также немало программ поддержки ветеранов и временно перемещенных лиц.

Где есть возможность инвестирования, то можно начинать на самом деле с 400 – 500 тысяч гривен. В основном это будет или сервисные услуги или производство монопродукта,

– говорит предприниматель.

Кроме того, если есть бизнес-идея и желание развивать дело, то малый макробизнес можно открывать чуть ли не без денег. Капитал может быть даже минимальным – где-то 200 – 300 тысяч гривен.

Как на бизнес могут повлиять кризисные ситуации в 2025 году

По словам Подильчака, большие политические изменения в этом году конечно, что могут вызвать серьезные вопросы. Однако вместе с тем, не наблюдается глобальной тенденции на замедление европейской экономики.

Дело в том, что 2024 год был положительным, если взять макроэкономическую ситуацию в Штатах. Но на 2025 год пока не известно, ведь здесь будет иметь влияние "риск Трампа".

Если же новый президент откроет "экономический фронт" против всего мира, то есть Европы и Китая, то хоть и трудно будет оценить, какое это будет иметь влияние, но он однозначно будет отрицательным,

– уверяет Антон Подильчак.

Вместе с тем, по мнению эксперта, с точки зрения геополитики Трамп будет "бороться" именно с Китаем, как с глобальным игроком, ведь "бороться" в дополнение еще и против Евросоюза точно не получится.

Напоминаем! Дональд Трамп снова стал президентом США. Его политика предусматривает введение пошлин на импортные товары, в том числе и на европейские, если Европа не будет закупать американскую нефть и газ.