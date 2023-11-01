Бизнес усугубил свои деловые ожидания: все испортил "кадровый голод"

В предыдущие месяцы бизнес стал более положительно отзываться о дальнейших перспективах. Впрочем, сейчас предприниматели встретились с новым вызовом, преодолеть который будет не так-то легко.

Прогнозы бизнеса уже не такие положительные

В течение октября Национальный банк провел опрос 505 предприятий по поводу ожиданий деловой активности. Результаты уже не так утешительны, какими были в предыдущие месяцы.

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Теперь индекс ожидания бизнеса ниже нейтрального уровня. Наибольшей проблемой предприниматели называют большой дефицит квалифицированных кадров.

Кроме того, бизнес жалуется на:

риски безопасности;

разрушение мощностей;

логистические ограничения (больше всего касается экспортеров);

снижение инвестиционного спроса;

рост цен на горючее.

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Худшие ожидания выразили ожидаемое строительные предприятия, ведь проходит активный сезон. Промышленные предприятия не сильно изменили свои оценки и не ожидают особых изменений в динамике.

Наиболее положительно смотрят на будущее предприятия торговли, но и они испытывают на себе нехватку кадров. Что касается заказов, то их количество может уменьшиться, но зимние праздники должны скорректировать ситуацию.