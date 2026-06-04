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Бизнес Актуальные новости Скандал на 22 миллиона гривен: БЭБ поймало ФЛП, который уклонялся от уплаты налогов
4 июня, 14:18
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Скандал на 22 миллиона гривен: БЭБ поймало ФЛП, который уклонялся от уплаты налогов

Альбина Ковпак

В Винницкой области предприниматель предстанет перед судом по делу о возможном уклонении от уплаты налогов. Он занимался розничной торговлей автозапчастями и деталями.

Что известно о разоблачении уклонения от уплаты налогов?

Речь идет о сумме почти 22 миллиона гривен, сообщили в БЭБ.

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По версии следствия, в период 2018 – 2023 годов, находясь на упрощенной системе налогообложения, ФЛП превысил допустимый лимит дохода и не перешел на общую систему налогообложения, как того требует закон.

Кроме того, как отмечается, он не зарегистрировался плательщиком налога на добавленную стоимость и не подавал налоговые декларации по НДС, несмотря на имеющиеся основания для этого. Своими действиями бизнесмен, вероятно, вызвал непоступление в бюджет 21,8 миллиона гривен.

Фигуранту сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 3 ст. 212 УК Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Какие лимиты для ФЛП в Украине?

Для каждой группы единого налога установлены четкие годовые ограничения, пишут "Новости. LIVE".

По правилам Налогового кодекса, в 2026 году действуют такие предельные суммы дохода:

  • ФЛП 1 группы – до 1 444 049 гривен в год;
  • ФЛП 2 группы – до 7 211 598 гривен;
  • ФЛП 3 группы – до 10 091 049 гривен.

Если предприниматель зарабатывает больше разрешенного, придется заплатить 15% налога с суммы превышения. Кроме того, ФЛП могут перевести на другую группу или вообще на общую систему налогообложения.

Какие еще схемы разоблачает БЭБ?

  • Детективы Бюро экономической безопасности обнаружили схему уклонения от уплаты налогов сетью магазинов EconomClass через 530 ФЛП, что привело к потерям бюджета более 38,6 миллионов гривен. Правоохранители провели 23 обыска в пяти областях, изъяв информацию, касающуюся деятельности более 530 ФЛП, которые использовались для "дробления бизнеса".

  • Правоохранители разоблачили схему контрабанды алкоголя в Украину под дипломатическим прикрытием на сумму более 4 миллионов гривен. Шестерым фигурантам предъявили подозрение, а суд избрал залог почти по 1 миллиону гривен каждому.

  • Детективы БЭБ ликвидировали подпольное производство фальсифицированного кофе, проведя 22 обыска и изъяв имущества на около 20 миллионов гривен. Контрафактный кофе изготавливали и продавали через интернет-магазины, мессенджеры и кафе, используя фиктивно оформленную предпринимательскую деятельность.

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