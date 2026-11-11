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Миллионы ушли в никуда: БЭБ раскрыло масштабное уклонение от уплаты налогов при продаже косметики

Альбина Ковпак
БЭБ выявило уклонение от уплаты налогов при продаже косметики

БЭБ раскрыло масштабное уклонение от уплаты налогов при продаже косметики / Коллаж 24 Канала

Предприниматель, торговавший премиальной корейской косметикой, не задекларировал часть полученных доходов. В результате бюджет недополучил более 14,4 миллиона гривен налогов.

 
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Как предприниматель скрыл более 39 миллионов гривен дохода

По данным следствия, фигурант занимался продажей косметики премиальных брендов через сеть интернет-магазинов и известные торговые сети. При этом в налоговой отчетности он отражал лишь часть фактически полученных средств, чем уклонялся от уплаты налогов, пишет БЭБ.

Более 39 миллионов гривен дохода от продажи продукции остались незадекларированными. Из-за этого в государственный бюджет не поступили налоги и обязательные платежи на общую сумму более 14,4 миллиона гривен.

В частности, речь идет о неуплате:

  • единого налога;
  • налога на доходы физических лиц;
  • военного сбора;
  • налога на добавленную стоимость.

Предпринимателю сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как закончилось дело о неуплате налогов

В ходе досудебного расследования предприниматель полностью возместил причиненный государству ущерб. В бюджет было возвращено более 14,4 миллиона гривен неуплаченных налогов.

После этого уголовное производство было направлено в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности. Основанием было названо полное возмещение убытков в соответствии с частью 4 статьи 212 УК Украины.

В то же время окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности должен принять суд.

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