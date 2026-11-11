Миллионы ушли в никуда: БЭБ раскрыло масштабное уклонение от уплаты налогов при продаже косметики

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Как предприниматель скрыл более 39 миллионов гривен дохода

По данным следствия, фигурант занимался продажей косметики премиальных брендов через сеть интернет-магазинов и известные торговые сети. При этом в налоговой отчетности он отражал лишь часть фактически полученных средств, чем уклонялся от уплаты налогов, пишет БЭБ.

Более 39 миллионов гривен дохода от продажи продукции остались незадекларированными. Из-за этого в государственный бюджет не поступили налоги и обязательные платежи на общую сумму более 14,4 миллиона гривен.

В частности, речь идет о неуплате:

единого налога;

налога на доходы физических лиц;

военного сбора;

налога на добавленную стоимость.

Предпринимателю сообщили о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины – умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как закончилось дело о неуплате налогов

В ходе досудебного расследования предприниматель полностью возместил причиненный государству ущерб. В бюджет было возвращено более 14,4 миллиона гривен неуплаченных налогов.

После этого уголовное производство было направлено в суд с ходатайством об освобождении фигуранта от уголовной ответственности. Основанием было названо полное возмещение убытков в соответствии с частью 4 статьи 212 УК Украины.

В то же время окончательное решение об освобождении от уголовной ответственности должен принять суд.