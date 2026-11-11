Мільйони пройшли повз: БЕБ викрило масштабне ухилення від податків під час продажу косметики

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Як підприємець приховав понад 39 мільйонів гривень доходу

За даними слідства, фігурант займався продажем косметики преміальних брендів через мережу інтернет-магазинів і відомі торговельні мережі. Водночас у податковій звітності він відображав лише частину фактично отриманих коштів, чим ухилявся від сплати податків, пише БЕБ.

Понад 39 мільйонів гривень доходу від продажу продукції залишилися незадекларованими. Через це до державного бюджету не надійшли податки та обов'язкові платежі на загальну суму понад 14,4 мільйона гривень.

Зокрема, йдеться про несплату:

єдиного податку;

податку на доходи фізичних осіб;

військового збору;

податку на додану вартість.

Підприємцю повідомили про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України – умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як закінчилася справа про несплату податків

Під час досудового розслідування підприємець повністю відшкодував завдані державі збитки. До бюджету повернули понад 14,4 мільйона гривень несплачених податків.

Після цього кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення фігуранта від кримінальної відповідальності. Підставою назвали повне відшкодування збитків відповідно до частини 4 статті 212 КК України.

Водночас остаточне рішення щодо звільнення від кримінальної відповідальності має ухвалити суд.