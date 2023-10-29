В случае блекаутов не будут выключать бизнес, импортирующий электроэнергию из ЕС, – Кабмин

Кабмин постановил, что предприниматели, импортирующие электроэнергию из-за границы, не останутся без света в случае блекаутов. В частности, это касается и почасовых отключений по графику.

Стоит отметить, что Укрэнерго понимает, как покрывать потребление электроэнергии зимой. Однако и существует риск отключений из-за массированных обстрелов, к которым могут прибегнуть россияне.

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Новое постановление Правительства

Кабинет Министров Украины принял Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину. Согласно ему бизнес, импортирующий определенную долю электроэнергии из ЕС, гарантируется бесперебойная поставка электричества.

Таких предпринимателей не затронут график ограничения потребления, почасовые отключения, аварийные отключения. Однако действует условие – потребление электроэнергии на них не будет превышать определенные объемы.

Этим решением создаются предпосылки для уменьшения недостаточности генерирующих мощностей путем привлечения импорта электроэнергии из стран ЕС. Это необходимо для обеспечения операционной безопасности объединенной энергетической системы Украины. Она может возникнуть из-за массированных российских обстрелов объектов критической энергетической инфраструктуры.

Вероятность атак на энергоструктуру есть