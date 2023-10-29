Варто зазначити, що Укренерго розуміє, яким чином покривати споживання електроенергії взимку. Однак існує ризик відключень через масовані обстріли, до яких можуть вдатися росіяни.
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Нова постанова Уряду
Кабінет Міністрів України ухвалив Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Згідно з ним бізнес, який, імпортує певну частку електроенергії з ЄС, гарантується безперебійне постачання електрики.
Таких підприємців не торкнуться графіки обмеження споживання, погодинні відключенні, аварійні відключення. Однак діє умова – споживання електроенергії ними не перевищуватиме визначені обсяги.
Цим рішенням створюються передумови для зменшення недостатності генеруючих потужностей шляхом залучення імпорту електроенергії з країн ЄС. Це потрібно для забезпечення операційної безпеки обʼєднаної енергетичної системи України. Вона може виникнути через масовані російські обстріли обʼєктів критичної енергетичної інфраструктури.
Ймовірність атак на енергоструктуру є
- У ГУР заявили, що треба бути готовими до продовження терористичних атак окупантів на об’єкти критичної та енергетичної інфраструктури. Ворог продовжує накопичувати ракети, однак не буде таких масованих обстрілів, як минулої зими.
- Через російські обстріли зазнали руйнувань усі українські гідро- та теплоелектростанції. Жодна країна світу не стикалася з такого типу атаками, тому минулої зими не було готових рішень. Енергетики вже навчилися протидіяти загрозам у новому сезоні.
- Наразі ДСНС розгорнули 1004 пункти незламності, із яких 752 – на базі стаціонарних об'єктів ДСНС і 252 – мобільних. Вони готові прийняти 20 тисяч людей, але у випадку необхідності рятувальники можуть додатково розгорнути ще 250 пунктів незламності.