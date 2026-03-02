Туристический хаос на Ближнем Востоке: акции мировых авиакомпаний летят вниз

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке массово отменяют авиаперелеты Катар, Бахрейн и города ОАЭ. Как следствие, акции мировых авиакомпаний обваливаются.

Как падают акции авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке?

Сферу путешествий накрыл хаос – рейсы массово отменяют, воздушное пространство закрывают, а акции авиакомпаний стремительно летят вниз, пишет Bloomberg.

Крупнейший международный авиаперевозчик мира – Emirates – остановил все рейсы в и из Дубая до 15:00 3 марта по местному времени.

– остановил все рейсы в и из Дубая до 15:00 3 марта по местному времени. Etihad Airways также продлила отмену рейсов;

также продлила отмену рейсов; В то же время Qatar Airways сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара.

сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара. Cathay Pacific отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта4

отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта4 А индийская IndiGo продлила ограничения полетов до вторника.

На фоне этих событий биржи отреагировали мгновенно. В Европе акции Deutsche Lufthansa AG просели на 11%, акции холдинга IAG SA – на 13%, а Air France-KLM потеряли 10% на старте торгов. Инвесторы нервничают: впереди летний сезон – ключевой период для отрасли, а конфликт может серьезно ударить по спросу на путешествия.

Дополнительный удар – резкий скачок цен на нефть. Топливо – главная статья расходов для авиакомпаний, а если самолетам еще и приходится облетать закрытые зоны, маршруты становятся длиннее и дороже.

Ситуацию обострило заявление президента США Donald Trump о том, что удары по Ирану будут продолжаться до достижения поставленных целей. После этого рынки еще больше занервничали:

В Азии акции Cathay Pacific на открытии торгов в Гонконге упали на 7%;

Бумаги Singapore Airlines просели на 7,5%;

А Qantas Airways потеряли до 10%.

Как атаки Ирана парализовали бизнес?

Последствия кризисных событий угрожают глобальной торговле, туризму и логистике в критически важном экономическом узле мира, пишет Reuters.

Правительственные и бизнес-структуры ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран Персидского залива оказались под давлением из-за прекращения работы аэропортов и портов, что существенно повлияло на международные цепи поставок и логистику. Компании советовали перейти на дистанционную работу до 3 марта из-за рисков для безопасности и неопределенности ситуации. Туризм, который является ключевой частью экономики Персидского залива, также серьезно пострадал: отели, курортные объекты и мероприятия сетевого бизнеса отменены или перенесены. Фондовые индексы в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Египте претерпели значительное падение, тогда как некоторые нефтяные компании, наоборот, продемонстрировали рост на фоне опасений дефицита энергоносителей.

