Как падают акции авиакомпании из-за ситуации на Ближнем Востоке?
Сферу путешествий накрыл хаос – рейсы массово отменяют, воздушное пространство закрывают, а акции авиакомпаний стремительно летят вниз, пишет Bloomberg.
Смотрите также В США мужчина в одежде с надписью "Собственность Аллаха" и флагом Ирана открыл стрельбу: есть убитые
- Крупнейший международный авиаперевозчик мира – Emirates – остановил все рейсы в и из Дубая до 15:00 3 марта по местному времени.
- Etihad Airways также продлила отмену рейсов;
- В то же время Qatar Airways сообщила, что полеты в Доху и из нее полностью приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара.
- Cathay Pacific отменила часть рейсов на Ближний Восток до 5 марта4
- А индийская IndiGo продлила ограничения полетов до вторника.
На фоне этих событий биржи отреагировали мгновенно. В Европе акции Deutsche Lufthansa AG просели на 11%, акции холдинга IAG SA – на 13%, а Air France-KLM потеряли 10% на старте торгов. Инвесторы нервничают: впереди летний сезон – ключевой период для отрасли, а конфликт может серьезно ударить по спросу на путешествия.
Дополнительный удар – резкий скачок цен на нефть. Топливо – главная статья расходов для авиакомпаний, а если самолетам еще и приходится облетать закрытые зоны, маршруты становятся длиннее и дороже.
Ситуацию обострило заявление президента США Donald Trump о том, что удары по Ирану будут продолжаться до достижения поставленных целей. После этого рынки еще больше занервничали:
- В Азии акции Cathay Pacific на открытии торгов в Гонконге упали на 7%;
- Бумаги Singapore Airlines просели на 7,5%;
- А Qantas Airways потеряли до 10%.
Как атаки Ирана парализовали бизнес?
Последствия кризисных событий угрожают глобальной торговле, туризму и логистике в критически важном экономическом узле мира, пишет Reuters.
- Правительственные и бизнес-структуры ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и других стран Персидского залива оказались под давлением из-за прекращения работы аэропортов и портов, что существенно повлияло на международные цепи поставок и логистику.
- Компании советовали перейти на дистанционную работу до 3 марта из-за рисков для безопасности и неопределенности ситуации.
- Туризм, который является ключевой частью экономики Персидского залива, также серьезно пострадал: отели, курортные объекты и мероприятия сетевого бизнеса отменены или перенесены.
- Фондовые индексы в Саудовской Аравии, Омане, Кувейте и Египте претерпели значительное падение, тогда как некоторые нефтяные компании, наоборот, продемонстрировали рост на фоне опасений дефицита энергоносителей.
Конфликт между США, Израилем и Ираном: последние новости
Вечером 1 марта иранский дрон попал в ключевую британскую базу ВВС на Кипре "Акротири". Таким образом Иран впервые атаковал европейскую страну.
Дональд Трамп превратил свое имение Мар-а-Лаго в центр управления ударов по Ирану. Трамп контролирует боевые действия на Ближнем Востоке из своего имения во Флориде вместе с чиновниками нацбезопасности.
Нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура в Саудовской Аравии остановился из-за атаки иранского дрона. Завод Ras Tanura принадлежит Saudi Aramco и способен перерабатывать около 550 тысяч баррелей сырой нефти в день.
Президент США Дональд Трамп сообщил о гибели трех американских военнослужащих во время операции "Эпическая ярость" против Ирана. Трамп заявил, что количество жертв может возрасти, но США планируют жестко ответить на атаки террористов.