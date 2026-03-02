Як падають акції авіакомпанії через ситуацію на Близькому Сході?

Сферу подорожей накрив хаос – рейси масово скасовують, повітряний простір закривають, а акції авіакомпаній стрімко летять вниз, пише Bloomberg.

Найбільший міжнародний авіаперевізник світу – Emirates – зупинив усі рейси до та з Дубая до 15:00 3 березня за місцевим часом.

– зупинив усі рейси до та з Дубая до 15:00 3 березня за місцевим часом. Etihad Airways також продовжила скасування рейсів;

також продовжила скасування рейсів; Натомість Qatar Airways повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару.

повідомила, що польоти до Дохи і з неї повністю призупинені через закриття повітряного простору Катару. Cathay Pacific скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня4

скасувала частину рейсів на Близький Схід до 5 березня4 А індійська IndiGo продовжила обмеження польотів до вівторка.

На тлі цих подій біржі відреагували миттєво. У Європі акції Deutsche Lufthansa AG просіли на 11%, акції холдингу IAG SA – на 13%, а Air France-KLM втратили 10% на старті торгів. Інвестори нервують: попереду літній сезон – ключовий період для галузі, а конфлікт може серйозно вдарити по попиту на подорожі.

Додатковий удар – різкий стрибок цін на нафту. Паливо – головна стаття витрат для авіакомпаній, а якщо літакам ще й доводиться облітати закриті зони, маршрути стають довшими й дорожчими.

Ситуацію загострила заява президента США Donald Trump про те, що удари по Ірану триватимуть до досягнення поставлених цілей. Після цього ринки ще більше занервували:

В Азії акції Cathay Pacific на відкритті торгів у Гонконзі впали на 7%;

Папери Singapore Airlines просіли на 7,5%;

А Qantas Airways втратили до 10%.

Як атаки Ірану паралізували бізнес?

Наслідки кризових подій загрожують глобальній торгівлі, туризму та логістиці в критично важливому економічному вузлі світу, пише Reuters.

Урядові та бізнес-структури ОАЕ, Саудівської Аравії, Кувейту, Катару та інших країн Перської затоки опинилися під тиском через припинення роботи аеропортів і портів, що суттєво вплинуло на міжнародні ланцюги постачання та логістику. Компанії радили перейти на дистанційну роботу до 3 березня через ризики для безпеки та невизначеність ситуації. Туризм, який є ключовою частиною економіки Перської затоки, також серйозно постраждав: готелі, курортні об’єкти та заходи мережевого бізнесу скасовані або перенесені. Фондові індекси в Саудівській Аравії, Омані, Кувейті та Єгипті зазнали значного падіння, тоді як деякі нафтові компанії, навпаки, продемонстрували зростання на тлі побоювань дефіциту енергоносіїв.

