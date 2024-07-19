Размер и особенности оплаты больничного для ФЛП

Размер пособия для предпринимателя при временной нетрудоспособности и в связи с беременностью и родами рассчитывается на основе дохода, с которого уплачен ЕСВ, и зависит от страхового стажа.

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Система налогообложения, по которой работает ФЛП, не влияет на оплату больничного. Поэтому если для расчета пособия для плательщика единого налога используется размер минимальной зарплаты, то для ФЛП на общей системе налогообложения – размер дохода, с которого уплачен ЕСВ.

Учтите! Получить оплату за больничные могут только те предприниматели, которые платят ЕСВ.

Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит не только от размера дохода, с которого уплачен ЕСВ, но и от имеющегося страхового стажа. Соответственно, если страховой стаж составляет:

до 3 лет – оплата рассчитывается из 50% среднедневного дохода;

от 3 до 5 лет – оплата рассчитывается с 60% среднедневного дохода;

от 5 до 8 лет – оплата рассчитывается с 70% среднедневного дохода;

более 8 лет – оплата рассчитывается со 100% среднедневного дохода.

Важно! В случае болезни самого предпринимателя Пенсионный фонд начинает выплачивать больничные только с шестого дня нетрудоспособности. Первые пять дней он должен оплатить за свой счет. Итак, если болезнь длится пять или меньше дней, больничный не оплачивается.