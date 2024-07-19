Розмір та особливості оплати лікарняного для ФОПів

Розмір допомоги для підприємця при тимчасовій непрацездатності та у зв’язку з вагітністю і пологами розраховується на основі доходу, з якого сплачено ЄСВ, і залежить від страхового стажу.

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Система оподаткування, за якою працює ФОП, не впливає на оплату лікарняного. Тому якщо для розрахунку допомоги для платника єдиного податку використовується розмір мінімальної зарплати, то для ФОП на загальній системі оподаткування – розмір доходу, з якого сплачений ЄСВ.

Зауважте! Отримати оплату за лікарняні можуть лише ті підприємці, які сплачують ЄСВ.

Розмір виплат по тимчасовій непрацездатності залежить не лише від розміру доходу, з якого сплачено ЄСВ, а й від наявного страхового стажу. Відповідно, якщо страховий стаж становить:

до 3 років – оплата розраховується із 50% середньоденного доходу;

від 3 до 5 років – оплата розраховується із 60% середньоденного доходу;

від 5 до 8 років – оплата розраховується із 70% середньоденного доходу;

понад 8 років – оплата розраховується зі 100% середньоденного доходу.

Важливо! У разі хвороби самого підприємця Пенсійний фонд починає виплачувати лікарняні лише з шостого дня непрацездатності. Перші п’ять днів він повинен оплатити власним коштом. Отже, якщо хвороба триває п’ять або менше днів, лікарняний не оплачується.