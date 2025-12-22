Зарплатные требования вырастут: сколько надо зарабатывать, чтобы не потерять бронь в 2026 году
- Чтобы получить бронирование от мобилизации в 2026 году, минимальная зарплата должна 2,5 минималки.
- С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине вырастет до 8 647 гривен, что повлияет на требования для бронирования.
Для забронированных от мобилизации работников в Украине установлен минимальный размер зарплаты, в декабре 2025 года это 20 000 гривен. С января эта норма возрастет, из-за чего некоторые украинцы могут потерять отсрочку.
Какая должна быть зарплата для бронирования от мобилизации 2026 года?
Уровень минимальной ежемесячной зарплаты для оформления брони зависит от минимальной зарплаты в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на "Бухгалтер 911".
Смотрите также Позволяют ли религиозные убеждения уклоняться от мобилизации
Эта сумма равна размеру 2,5 минималок в Украине (в 2025 году – 8 000 гривен × 2,5 = 20 000 гривен).
Известно, что с 1 января 2026 года уровень минимальной зарплаты и прожиточного минимума вырастет, поэтому для оформления брони будут действовать новые условия:
- Минималка вырастет до 8 647 гривен;
- Минимум зарплаты для получения бронирования возрастет до 21 617 гривен.
Важно отметить, что эта сумма является начисленной, то есть "брутто" зарплатой, и в нее могут включаться не только оклад, но и другие выплаты, входящие в состав заработной платы. Несоблюдение этого требования может привести к аннулированию бронирования.
Обратите внимание! Выплата зарплаты за вторую половину декабря в январе не влияет на показатель минималки за декабрь. Главное, чтобы начисленная сумма за декабрь была не меньше установленного минимума – 20 000 гривен.
Какие новые правила бронирования действуют в Украине?
Правительство изменило правила бронирования, усилив контроль за лимитом бронирования работников на предприятиях. Превышение лимита может привести к потере статуса критически важного предприятия и аннулированию всех отсрочек от мобилизации. военных.
Военнообязанные украинцы, которые нарушили правила воинского учета, теперь могут получить бронирование от мобилизации. Срок бронирования для нарушителей не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.
В 2026 году мобилизация может стать более жесткой и более структурированной, с акцентом на качество подготовки. Изменения в бронировании позволяют предприятиям быстрее оформлять списки работников, а вручение повесток возможно где угодно, включая рабочее место и границу.