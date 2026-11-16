ДияCity не спасет от мобилизации: кого бизнес не сможет забронировать

Когда в Diya City можно рассчитывать на бронирование / Фото Depositphotos
В условиях военного положения возможность бронирования важна для бизнеса. Однако компаниям, планирующим получить статус резидента "Дія.City" с целью защиты сотрудников от мобилизации, следует учесть: автоматического права на бронирование это не предусматривает.
Дает ли резидентство "Дія.City" право на бронирование работников
Чтобы провести бронирование военнообязанных, предприятие должно отдельно получить статус критически важного предприятия. Об этом в комментарии 24 Канала объяснила Марина Суткович, адвокат и управляющий партнер АО "Competence".
Резидентство в "Дія.City" является одним из критериев для его получения, но не заменяет остальные требования. В 2026 году условия были ужесточены. В частности, компании необходимо:
- подтвердить среднемесячное вознаграждение специалистов на уровне не менее 1 200 евро;
- предоставить налоговые расчеты за последние шесть месяцев;
- соответствовать другим требованиям законодательства для получения статуса критически важного предприятия.
Можно ли провести бронирование гиг-специалистов
Отдельное ограничение касается специалистов, работающих с компанией по гиг-контрактам. Сам факт заключения такого договора не дает возможности для бронирования специалиста.
Причина заключается в том, что гиг-контракт не создает трудовых отношений. Поэтому компаниям необходимо учитывать правовой статус каждого члена команды, прежде чем рассчитывать на его бронирование. В частности, следует помнить:
- Гиг-контракт сам по себе не является основанием для бронирования;
- Наличие такого договора не означает, что специалист может быть включен в списки на бронирование;
- Компаниям необходимо отдельно оценивать возможность бронирования сотрудников с учетом формы сотрудничества.
Что стоит проверить бизнесу перед вступлением в "Дія.City"
Компаниям, которые рассматривают резидентство в "Дія.City" прежде всего как возможность бронирования сотрудников, стоит сначала оценить несколько показателей.
Предпринимателю, который рассматривает "Дія.City" в первую очередь ради бронирования, я бы рекомендовала сначала проверить возможность получения статуса "критичности" и определить, кого именно из команды можно будет забронировать. В противном случае компания рискует изменить модель работы, понести дополнительные расходы, но не получить ожидаемого результата.
Итак, перед переходом на модель "Дія.City" бизнесу стоит оценить не только потенциальную налоговую экономию, но и реальные возможности бронирования. В противном случае смена формата работы может не обеспечить компании ожидаемого результата.
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