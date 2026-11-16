ДияCity не спасет от мобилизации: кого бизнес не сможет забронировать

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Дает ли резидентство "Дія.City" право на бронирование работников

Чтобы провести бронирование военнообязанных, предприятие должно отдельно получить статус критически важного предприятия. Об этом в комментарии 24 Канала объяснила Марина Суткович, адвокат и управляющий партнер АО "Competence".

Резидентство в "Дія.City" является одним из критериев для его получения, но не заменяет остальные требования. В 2026 году условия были ужесточены. В частности, компании необходимо:

подтвердить среднемесячное вознаграждение специалистов на уровне не менее 1 200 евро;

предоставить налоговые расчеты за последние шесть месяцев;

соответствовать другим требованиям законодательства для получения статуса критически важного предприятия.

Можно ли провести бронирование гиг-специалистов

Отдельное ограничение касается специалистов, работающих с компанией по гиг-контрактам. Сам факт заключения такого договора не дает возможности для бронирования специалиста.

Причина заключается в том, что гиг-контракт не создает трудовых отношений. Поэтому компаниям необходимо учитывать правовой статус каждого члена команды, прежде чем рассчитывать на его бронирование. В частности, следует помнить:

Гиг-контракт сам по себе не является основанием для бронирования; Наличие такого договора не означает, что специалист может быть включен в списки на бронирование; Компаниям необходимо отдельно оценивать возможность бронирования сотрудников с учетом формы сотрудничества.

Что стоит проверить бизнесу перед вступлением в "Дія.City"

Компаниям, которые рассматривают резидентство в "Дія.City" прежде всего как возможность бронирования сотрудников, стоит сначала оценить несколько показателей.

Марина Суткович Адвокат и управляющий партнер АО "Competence" Предпринимателю, который рассматривает "Дія.City" в первую очередь ради бронирования, я бы рекомендовала сначала проверить возможность получения статуса "критичности" и определить, кого именно из команды можно будет забронировать. В противном случае компания рискует изменить модель работы, понести дополнительные расходы, но не получить ожидаемого результата.

Итак, перед переходом на модель "Дія.City" бизнесу стоит оценить не только потенциальную налоговую экономию, но и реальные возможности бронирования. В противном случае смена формата работы может не обеспечить компании ожидаемого результата.