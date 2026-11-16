Дія City не врятує від мобілізації: кого бізнес не зможе забронювати

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Чи дає резидентство Дія.City право на бронювання працівників

Щоб бронювати військовозобов'язаних, підприємство має окремо отримати статус критично важливого. Про це у коментарі 24 Каналу пояснила Марина Суткович, адвокатка та керуюча партнерка АО "Competence".

Резидентство Дія.City є одним із критеріїв для його набуття, але не замінює решту вимог. У 2026 році умови посилили. Зокрема, компанії потрібно:

підтвердити середньомісячну винагороду спеціалістів на рівні не менше 1 200 євро;

надати податкові розрахунки за останні шість місяців;

відповідати іншим вимогам законодавства для отримання статусу критично важливого підприємства.

Чи можна забронювати гіг-спеціалістів

Окреме обмеження стосується фахівців, які працюють із компанією за гіг-контрактами. Сам факт укладення такого договору не дає можливості забронювати спеціаліста.

Причина полягає в тому, що гіг-контракт не створює трудових відносин. Тому компаніям потрібно враховувати правовий статус кожного члена команди, перш ніж розраховувати на його бронювання. Зокрема, варто пам'ятати:

Гіг-контракт сам по собі не є підставою для бронювання; Наявність такого договору не означає, що спеціаліст може бути включений до списків на бронювання; Компанії потрібно окремо оцінювати можливість бронювання працівників з урахуванням форми співпраці.

Що варто перевірити бізнесу перед вступом до Дія.City

Компаніям, які розглядають резидентство Дія.City передусім як можливість бронювання працівників, варто спочатку оцінити кілька показників.

Марина Суткович Адвокатка та керуюча партнерка АО "Competence" Підприємцю, який розглядає Дія.City передусім заради бронювання, я б рекомендувала спочатку перевірити можливість отримання критичності та визначити, кого саме з команди можна буде забронювати. Інакше компанія ризикує змінити модель роботи, зазнати додаткових витрат, але не отримати очікуваного результату.

Отже, перед переходом на модель Дія.City бізнесу варто оцінити не лише потенційну податкову економію, а й реальні можливості бронювання. Інакше зміна формату роботи може не забезпечити компанії очікуваного результату.