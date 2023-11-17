Налоги с военных направят на оборону: Зеленский уже подписал законопроект

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект по военному НДФЛ и акцизу. Теперь можно четко понимать, как будут распределяться налоги.

Как будут распределять военный НДФЛ

Законопроект №10037 уже подписанный президентом Украина, а значит, вскоре вступит в силу. Он предусматривает два этапа распределения военного НДФЛ.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, документ позволит направить на нужды армии сотни миллиардов гривен.

Цена вопроса для общего бюджета составляет 214,7 миллиарда гривен на военные расходы,

– написал он.

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В этот период "военное НДФЛ" направят в бюджет на две нужды в распределении 50 на 50%:

13 миллиардов гривен направят на закупку дронов;

столько же получит Минобороны для приобретения артиллерийских систем.

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Уже со следующего года "военное НДФЛ" будет закрывать большее количество потребностей. Согласно документу, деньги распределят в следующих пропорциях:

45% – на дроны (приблизительно 43 миллиарда гривен);

45% – на производство боеприпасов и оружия;

10% – автоматическое распределение между воинскими частями соответствующего тому, сколько НДФЛ они уплатили.

Сюда также будет входить акциз, не считая местную часть в 13,44%, ранее направляемую в Дорожный фонд.