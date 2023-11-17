Як будуть розподіляти військовий ПДФО

Законопроєкт №10037 вже підписаний президентом Україна, а отже, незабаром набуде чинності. Він передбачає два етапи розподілу військового ПДФО.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка, докумет дозволить спрямувати на потреби армії сотні мільярдів гривень.

Ціна питання для загального бюджету становить 214,7 мільярда гривень на військові видатки,

– написав він.

1 жовтня – 31 грудня 2023 року

У цей період "військове ПДФО" спрямують до бюджету на дві потреби у розподілі 50 на 50%:

13 мільярдів гривень скерують на закупівлю дронів;

стільки ж отримає Міноборони на придбання артилерійських систем.

1 січня – 31 грудня 2024 року

Вже з наступного року "військове ПДФО" буде закривати більше потреб. Згідно з документом, гроші розподілять у таких пропорціях:

45% – на дрони (приблизно 43 мільярди гривень);

45% – на виробництво боєприпасів та зброї;

10% – автоматичний розподіл між військовими частинами відповідного до того, скільки ПДФО вони сплатили.

Сюди також буде входити акциз, не враховуючи місцеву частину у 13,44%, який раніше скеровували у Дорожній фонд.