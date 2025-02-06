Один из крупнейших производителей пива ушел из России с миллионными убытками
Один из крупнейших мировых производителей пива, Carlsberg Group, получил около 320 миллионов долларов от продажи российской пивоваренной компании "Балтика".
Российскую компанию "Балтика" продали
Ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в 1,06 миллиарда долларов, что более чем втрое превышает итоговую сумму сделки. Продажа "Балтики" стала завершающим этапом более 25-летней деятельности компании в России. Об этом говорится в финансовом отчете компании за 2024 год, опубликованном 6 февраля, информирует 24 Канал.
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Как указано в отчете, соглашение предусматривало урегулирование всех юридических споров, включая вопросы интеллектуальной собственности.
Carlsberg получила выплату в размере примерно 2,3 миллиарда датских крон (около 320 миллионов долларов) и сохранила 100% контроль над бизнесами в Казахстане и Азербайджане,
– говорится в отчете.
Carlsberg была в России 25 лет
До выхода с российского рынка Carlsberg владела 8 пивоварнями и имела около 8 400 сотрудников в России. В 2023 году компания списала 1,41 миллиарда долларов активов, связанных с "Балтикой", после того как в июле того же года российские власти передали предприятие под временное управление государственного агентства.
Новый генеральный директор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен, возглавивший компанию в сентябре 2023 года, заявил, что Россия фактически украла бизнес компании, а Carlsberg больше не имеет никакого отношения к своей прежней деятельности в стране-агрессоре.