Сигареты подорожают – с 1 апреля добавят новый коэффициент к акцизу

С 1 апреля 2025 года производители и импортеры сигарет в Украине будут вынуждены применять коэффициент 1,1 при расчете минимального акцизного налогового обязательства.

Почему повышается акциз

Причиной введения повышающего коэффициента стало то, что по итогам 2024 года доля налоговых обязательств по акцизу в средневзвешенной розничной цене сигарет составила 55,8%. Это ниже нормативного уровня в 60%, определенный законодательством, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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На кого распространяется нововведение

Коэффициент 1,1 будет действовать для всех производителей и импортеров сигарет с фильтром и без него. Он будет применяться при:

расчете акцизного налога для марок, полученных в период с 1 апреля по 31 декабря 2025 года;

определении налогового обязательства в декларациях по акцизному налогу за отчетные периоды апрель-декабрь 2025 года.

Важно! Введение повышенного акциза может привести к подорожанию табачной продукции на рынке.