Такси в Европе и Украине: как отличается цена за километр

Цены такси в странах ЕС существенно отличаются, в зависимости от стоимости топлива, условий и тарифов компаний и многих других факторов. В Украине же цена ниже в несколько раз.

Где самое дорогое такси

Самое дорогое такси среди стран ЕС в Люксембурге – в гривневом эквиваленте оно стоит более 152 гривен за километр, передает 24 Канал со ссылкой на NUMBEO.

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А вот самые низкие цены на такси в Румынии – чуть больше 26 гривен за километр. Стоит учитывать, что цены на такси могут отличаться в разных городах.

Так, например, в некоторых странах такси в столице может стоить дешевле, чем, скажем, в туристических локациях. А вот в Украине такси в несколько раз дешевле – 0,35 евро или 15,2 гривны за километр.

Заметьте! По состоянию на 17 февраля 2025 года официальный курс гривны к евро составляет 43,52 гривны за 1 евро.

Цены на такси в Украине

Цены на такси в Украине варьируются от 0,22 евро до 0,46 евро за километр в зависимости от области.

Киев – 0,35 евро или 15,2 гривны за километр;

Львов – 0,22 евро или 9,6 гривны за километр;

Одесса – 0,3 евро или 13 гривен за километр;

Харьков – 0,23 евро или 10 гривен за километр;

Днепр – 0,46 евро или 20 гривен за километр;

Винница – 0,23 евро или 10 гривен за километр.

Обратите внимание! Цены также могут отличаться в зависимости от службы такси и установленных в ней тарифов. Кроме того, может отличаться стоимость минуты простоя.