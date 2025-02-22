Де найдорожче таксі​​​​​​

Найдорожче таксі серед країн ЄС у Люксембургу – у гривневому еквіваленті воно коштує понад 152 гривні за кілометр, передає 24 Канал з посиланням на NUMBEO.

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А от найнижчі ціни на таксі у Румунії – трохи більше ніж 26 гривень за кілометр. Варто зважати, що ціни на таксі можуть відрізнятися у різних містах.

Так, наприклад, у деяких країнах таксі у столиці може коштувати дешевше, ніж, скажімо, у туристичних локаціях. А от в Україні таксі в декілька разів дешевше – 0,35 євро або 15,2 гривні за кілометр.

Зауважте! Станом на 17 лютого 2025 року офіційний курс гривні до євро становить 43,52 гривні за 1 євро.

Ціни на таксі в Україні

Ціни на таксі в Україні варіюються від 0,22 євро до 0,46 євро за кілометр залежно від області.

Київ – 0,35 євро або 15,2 гривні за кілометр;

Львів – 0,22 євро або 9,6 гривні за кілометр;

Одеса – 0,3 євро або 13 гривень за кілометр;

Харків – 0,23 євро або 10 гривень за кілометр;

Дніпро – 0,46 євро або 20 гривень за кілометр;

Вінниця – 0,23 євро або 10 гривень кілометр.

Зауважте! Ціни також можуть відрізнятися залежно від служби таксі та встановлених у ній тарифів. Крім того, може відрізнятися вартість хвилини простою.