На фоне чрезвычайного положения в энергетике: Правительство запускает окно обращений для бизнеса

Бизнес сможет обратиться за помощью по вопросам когенерации и хранения энергии. Это важно, потому что сейчас Украина переживает чрезвычайное положение в энергетике, а некоторые города живут и состоянии блэкаута.

Как воспользоваться окном обращений для бизнеса?

Специальное окно запускают на онлайн-платформе "Пульс", сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.

Благодаря нововведению свои вопросы могут поставить предприниматели, которые хотят установить:

газовые и дизельные генераторы;

когенерационные модули;

газотурбинные и газопоршневые установки;

системы хранения энергии.

Одна из наших ключевых задач сейчас – наращивать распределенную генерацию в государстве всеми возможными способами и как можно быстрее. Это дополнительный инструмент энергетической устойчивости государства. Поэтому Правительство продолжает оказывать полное содействие для запуска всех установок,

– говорит Свириденко.

Как воспользоваться единым окном обращений о когенерации для предпринимателей:

Войти в кабинет на платформе "Пульс"; Заполнить форму запроса; В теме запроса дополнительно указать "Когенерация".

Что известно о чрезвычайной ситуации в энергетике?