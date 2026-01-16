На фоне чрезвычайного положения в энергетике: Правительство запускает окно обращений для бизнеса
- Правительство запускает специальное окно обращений для бизнеса на платформе "Пульс" для вопросов когенерации и хранения энергии.
- Предприниматели могут обращаться по установке генераторов, когенерационных модулей и систем хранения энергии для повышения энергетической устойчивости.
Бизнес сможет обратиться за помощью по вопросам когенерации и хранения энергии. Это важно, потому что сейчас Украина переживает чрезвычайное положение в энергетике, а некоторые города живут и состоянии блэкаута.
Как воспользоваться окном обращений для бизнеса?
Специальное окно запускают на онлайн-платформе "Пульс", сообщает 24 Канал со ссылкой на главу правительства Юлию Свириденко.
Смотрите также В Украине меняют правила передвижения в комендантский час: что позволят
Благодаря нововведению свои вопросы могут поставить предприниматели, которые хотят установить:
- газовые и дизельные генераторы;
- когенерационные модули;
- газотурбинные и газопоршневые установки;
- системы хранения энергии.
Одна из наших ключевых задач сейчас – наращивать распределенную генерацию в государстве всеми возможными способами и как можно быстрее. Это дополнительный инструмент энергетической устойчивости государства. Поэтому Правительство продолжает оказывать полное содействие для запуска всех установок,
– говорит Свириденко.
Как воспользоваться единым окном обращений о когенерации для предпринимателей:
- Войти в кабинет на платформе "Пульс";
- Заполнить форму запроса;
- В теме запроса дополнительно указать "Когенерация".
Что известно о чрезвычайной ситуации в энергетике?
14 января Зеленский объявил о введении чрезвычайного положения в энергетике Украины для упрощения подключения резервного оборудования. Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Такое есть решение по комендантскому часу – стране нужны послабления на время чрезвычайно холодной погоды. Это создаст все необходимые возможности для бизнеса и людей. Комендантский час в Украине не отменяется, но разрешается ночное передвижение в некоторых случаях.
Из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры и сильных морозов в Украине возникли серьезные проблемы с подачей электричества. В ряде областей уже действуют временные аварийные отключения, а графики плановых отключений пока не применяются в отдельных регионах.