Массовое увольнение кадров: акции Citigroup упали на фоне реструктуризации

Впервые за 20 лет американская финансовая корпорация Citigroup Inc решила уволить 7 тысяч работников и 10% топ-менеджеров. В рамках такой реструктуризации акции компании упали.

Citigroup проводят реструктуризацию

Корпорация планирует сократить 300 должностей старших менеджеров, чтобы упростить структуру банковской системы. Таким образом, Citigroup хочет отказаться от двух основных операционных подразделений. Сокращения произойдут в 2024 году.

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В то же время планируется сосредоточиться на следующих бизнесах:

торговля;

банковское дело;

услуги;

управление капиталом;

потребительские предложения в США.

Citigroup – крупнейший международный банк и крупнейший банк США среди холдингов с марта 2007 года.

Кроме сокращения старших менеджеров, также планируется уволить 7 тысяч работников. В этой связи корпорация уже выделила 650 миллионов долларов на выходное пособие.

По состоянию на 21 ноября акции компании упали на 0,22% до 45,26 доллара. Это связано с информацией о реструктуризации банка.