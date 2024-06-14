Coca-Cola регистрирует товарные знаки

The Coca-Cola Company направила три заявки на регистрацию товарных знаков в России, среди них:

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Coca-Cola;

Sprite;

Fanta.

Такие заявки, которые были поданы еще в апреле, обнаружили в базе данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ (Роспатент).

Напомним! В соответствии с российским законодательством, торговые марки, которые не используются в течение трех лет, могут быть аннулированы.

Алина Акиньшина, генеральный директор Online Patent в России, сообщила, что такие популярные бренды, как Coca-Cola, Sprite и Fanta, были выведены с рынка в 2022 году. Как следствие, их правовая охрана потенциально может быть прекращена раньше, чем в 2025 году. Акиньшина отметила, что Coca-Cola принимает проактивные меры, подавая заявки в Роспатент, чтобы защитить права на свои основные бренды.

Российские эксперты по патентному праву предположили, что заявки на регистрацию бренда Coca-Cola могут свидетельствовать о потенциальном возвращении компании на российский рынок в будущем.

Обратите внимание! В 2023 году производители безалкогольных напитков и минеральной воды значительно увеличили сумму уплаченных налогов, которая вдвое превысила сумму, уплаченную в предыдущем 2022 году.