Coca-Cola реєструє товарні знаки

The Coca-Cola Company надіслала три заявки на реєстрацію товарних знаків у Росії, серед них:

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Coca-Cola;

Sprite;

Fanta.

Такі заявки, які були подані ще у квітні, виявили в базі даних Федеральної служби з інтелектуальної власності РФ (Роспатент).

Нагадаємо! Відповідно до російського законодавства, торгові марки, які не використовуються протягом трьох років, можуть бути анульовані.

Аліна Акіньшина, генеральний директор Online Patent в Росії, повідомила, що такі популярні бренди, як Coca-Cola, Sprite і Fanta, були виведені з ринку в 2022 році. Як наслідок, їх правова охорона потенційно може бути припинена раніше, ніж у 2025 році. Акіньшина зазначила, що Coca-Cola вживає проактивних заходів, подаючи заявки до Роспатенту, щоб захистити права на свої основні бренди.

Російські експерти з патентного права припустили, що заявки на реєстрацію бренду Coca-Cola можуть свідчити про потенційне повернення компанії на російський ринок у майбутньому.

Зверніть увагу! У 2023 році виробники безалкогольних напоїв та мінеральної води значно збільшили суму сплачених податків, яка вдвічі перевищила суму, сплачену у попередньому 2022 році.