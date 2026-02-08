В Украине кадровый голод: где наибольший дефицит работников и растут ли зарплаты

В Украине сейчас есть немало профессий, которые остро нуждаются в работниках, но не могут их найти из-за ограниченного предложения. Впрочем, это позволяет рабочим получать более высокие заработные платы.

Как нехватка кадров влияет на зарплату?

В частности, высокий спрос на работников наблюдается в области логистики и транспорта, особенно не хватает водителей. Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по трудоустройству Валентина Гаврюшенко.

Смотрите также В Украине значительно выросли зарплаты учителей и преподавателей: кто получает 30 тысяч гривен

Ощутимый дефицит кадров и в ряде других сфер:

в строительстве;

машиностроении;

металлургии;

и технических специальностях.

Из-за этого, по словам эксперта, работодатели вынуждены повышать зарплаты.

Валентина Гаврюшенко HP Manager Сейчас из-за высокого спроса на рабочих и ограниченного предложения зарплаты растут по всей Украине, особенно в сферах с острой нехваткой персонала.

По подсчетам, в 2025 году компании в среднем в 2025 году подняли ставки на 10 – 20 %.

Где наибольший дефицит работников?

Подсчеты платформы по поиску работы Work.ua показывают, что наибольший дефицит кадров наблюдается в таких сферах:

строительство;

охрана;

рабочие специальности;

транспорт;

медицина и тому подобное.

Проблема заключается еще и в том, что эти отрасли массово не пополняются молодыми работниками.

В критически важных отраслях доминируют работники в возрасте 55+, которые будут выходить с рынка труда в ближайшие годы. В то же время молодежь системно не заходит в эти профессии,

– отмечают на платформе.

При этом нехватка работников влияет не только на заработные платы, но и на условия работы.

В 2025 году быстрее всего повышали заработные платы в тех сферах, где наблюдался хронический дефицит кадров:

рабочие специальности и производство – на 25%;

логистика и складские работники – 22%;

строительство и архитектура – 21%.

Стоит знать! В прошлом году средняя зарплата по Украине увеличилась на 20% – до 27 500 гривен. Одним из главных факторов роста был дефицит работников.

Что надо знать о зарплатах в Украине?