Декретные выплаты-2024

Декретные выплаты являются обязательными для каждой женщины во время предоставления специального больничного "Беременность и роды".

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Получить такие выплаты могут как трудоустроенные, так и безработные женщины. Лицо, которое имеет работу, получит 100% средней зарплаты с ПФУ за весь период декретного отпуска.

Напомним! Для этого работодатель должен подать соответствующее заявление-расчет к регулятору.

Минимальные выплаты в месяц составляют 8 000 гривен (минимальная зарплата). Зато максимальная выплата не превышает 120 000 гривен, то есть 15 минимальных зарплат.

Безработные женщины ежемесячно получают 25% от месячного прожиточного минимума для трудоспособного лица – 2 920 гривен.