Декретні виплати-2024

Декретні виплати є обов'язковими для кожної жінки під час надання спеціального лікарняного "Вагітність і пологи".

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Отримати такі виплати можуть як працевлаштовані, так і безробітні жінки. Особа, яка має роботу, отримає 100% середньої зарплати з ПФУ за весь період декретної відпустки.

Нагадаємо! Для цього роботодавець має подати відповідну заяву-розрахунок до регулятора.

Мінімальні виплати на місяць складають 8 000 гривень (мінімальна зарплата). Натомість максимальна виплата не перевищує 120 000 гривень, тобто 15 мінімальних зарплат.

Безробітні жінки щомісяця отримують 25% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи – 2 920 гривень.