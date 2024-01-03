Рейтинг крупнейших ресторанных сетей в Украине: десятка лидеров

Журнал Forbes представил десятку самых крупных ресторанных сетей Украины. О том, кто вошел в тройку сетей с наибольшим количеством ресторанов и кафе, читайте дальше.

Тройка лидеров

Лидером рынка Украины стала сеть кофеен-пекарен "Львовские круасаны", насчитывающий 153 заведения в Украине, из них 120 – в формате франшизы.

Читайте также: Безумные доходы в казну государства: игорный бизнес начал платить в 50 раз больше налогов

Далее второй в списке – львовский холдинг !Fest – насчитывает 105 ресторанов разных форматов, включая те, которые работают по франшизе.

Третье место заняла сеть ресторанов McDonald's из США, которая в последний день декабря открыла свое 101-е заведение в Украине.

Кто вошел в десятку крупнейших сетей

До 24 февраля 2022 года сеть McDonald's насчитывала 109 ресторанов в 24 городах Украины.

В целом в Украине работают близко 32 000 заведений питания, из которых только 6500 – рестораны и еще 6000 – кафе.

В десятку крупнейших сетей вошли:

GastroFamily Дмитрия Борисова – 66 заведений;

Domino's Pizza – 65 ресторанов;

KFC – 56 заведений;

Pizza Celentano – 50 заведений;

Пузатый дом – 36 заведений;

Черноморка – 31 заведение;

Сушия – 22 заведения.

За время полномасштабной войны ресторанный рынок сократился с 36 500 до 32 000 заведений.