Рейтинг крупнейших ресторанных сетей в Украине: десятка лидеров

3 января 2024, 16:00
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Источник:

Forbes

Журнал Forbes представил десятку самых крупных ресторанных сетей Украины. О том, кто вошел в тройку сетей с наибольшим количеством ресторанов и кафе, читайте дальше.

Тройка лидеров

Лидером рынка Украины стала сеть кофеен-пекарен "Львовские круасаны", насчитывающий 153 заведения в Украине, из них 120 – в формате франшизы.

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Далее второй в списке – львовский холдинг !Fest – насчитывает 105 ресторанов разных форматов, включая те, которые работают по франшизе.

Третье место заняла сеть ресторанов McDonald's из США, которая в последний день декабря открыла свое 101-е заведение в Украине.

Заметьте! До 24 февраля 2022 года сеть McDonald's насчитывала 109 ресторанов в 24 городах Украины.

Кто вошел в десятку крупнейших сетей

В целом в Украине работают близко 32 000 заведений питания, из которых только 6500 – рестораны и еще 6000 – кафе.

В десятку крупнейших сетей вошли:

  • GastroFamily Дмитрия Борисова – 66 заведений;
  • Domino's Pizza – 65 ресторанов;
  • KFC – 56 заведений;
  • Pizza Celentano – 50 заведений;
  • Пузатый дом – 36 заведений;
  • Черноморка – 31 заведение;
  • Сушия – 22 заведения.
Любопытно! За время полномасштабной войны ресторанный рынок сократился с 36 500 до 32 000 заведений.
Автор: Катерина Добровольська