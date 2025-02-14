Как сгенерировать документ

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует 24 Канал. Чтобы получить сертификат, нужно обновить Дію, выбрать "Добавить документ" и сгенерировать сертификат.

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Обратите внимание. Данные автоматически проверяются в государственном реестре, что позволяет подтвердить отсутствие брака.

Сертификат неженатого / Фото Дії

Что позволяет сертификат

Кроме подтверждения статуса, пользователи могут добавить в сертификат свое фото, указать интересы и даже выбрать его дизайн. Также в документе есть QR-код, который можно отсканировать, чтобы создать "пару" и поделиться этим в соцсетях.

Федоров в шутку добавил, что Дія поможет не только проверить семейный статус, но и, возможно, найти любовь и даже жениться через сервис.