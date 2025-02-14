Як згенерувати документ

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує 24 Канал. Щоб отримати сертифікат, потрібно оновити Дію, обрати "Додати документ" та згенерувати сертифікат.

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Зауважте. Дані автоматично перевіряються у державному реєстрі, що дозволяє підтвердити відсутність шлюбу.

Сертифікат неодруженого / Фото Дії

Що дозволяє сертифікат

Окрім підтвердження статусу, користувачі можуть додати до сертифіката своє фото, вказати інтереси та навіть обрати його дизайн. Також у документі є QR-код, який можна відсканувати, щоб створити "пару" та поділитися цим у соцмережах.

Федоров жартома додав, що Дія допоможе не лише перевірити сімейний статус, а й, можливо, знайти кохання та навіть одружитися через сервіс.