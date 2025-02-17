Директору PIN-UP избрана мера пресечения

Об этом заявила советник председателя Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян во время эфира национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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"На сегодняшний день, кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании – это содержание под стражей без альтернативы внесения залога", – отметила она.

Расследование деятельности PIN-UP

Ранее правоохранительные органы Украины сообщили о масштабном расследовании деятельности "PIN-UP" в связи с возможным финансированием России через игорный бизнес.

Подозреваемого обвиняют в пособничестве государству-агрессору.

Следствие продолжается, а правоохранители продолжают устанавливать возможных сообщников и дополнительные финансовые потоки, которые могли использоваться для финансирования страны-агрессора.