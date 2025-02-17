Директору PIN-UP обрано запобіжку

Про це заявила радниця голови Державного бюро розслідувань з питань комунікацій Тетяна Сапьян під час ефіру національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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"На сьогоднішній день, окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, уже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою без альтернативи внесення застави", – зазначила вона.

Розслідування діяльності PIN-UP

Раніше правоохоронні органи України повідомили про масштабне розслідування діяльності "PIN-UP" у зв'язку з можливим фінансуванням Росії через гральний бізнес.

Підозрюваного звинувачують у пособництві державі-агресору.

Слідство триває, а правоохоронці продовжують встановлювати можливих спільників та додаткові фінансові потоки, що могли використовуватися для фінансування країни-агресора.