Директор спиртзавода уклонялся от уплаты огромных налогов

Бывшего директора государственного предприятия "Октябрьский спиртзавод" разоблачили на умышленном уклонении от уплаты налогов при незаконном производстве и продаже подакцизных товаров. Речь идет о почти 2,5 миллиарда гривен.

Как действовала схема уклонения

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР), Службу безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора.

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Следствие установило, что на предприятии намеренно подменяли классификацию товара, чтобы избежать уплаты акцизного налога. По информации правоохранителей:

Экс-директор продавал этиловый спирт, оформляя его как спиртовой растворитель, который не подлежит налогообложению акцизом.

В служебной документации фальсифицировали данные для прикрытия незаконной деятельности.

Заметьте. Согласно экспертным заключениям, уклонение от уплаты налогов нанесло ущерб государству на сумму почти 2,5 миллиардов гривен.

Кто стоял за схемой

Следователи также выяснили, что фактический контроль за деятельностью спиртзавода осуществлял бенефициар одного из коммерческих предприятий. Кроме того, экс-директор действовал при содействии должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Полтавской области.

Обвинение и наказание

Бывшему руководителю завода уже объявлено подозрение по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов). Санкция статьи предусматривает:

штраф;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

конфискацию имущества.

Обратите внимание. Продолжаются обыски по месту работы и жительства экс-директора завода, а также других возможных участников схемы. Правоохранители также проверяют причастность работников ГУ ГНС в Полтавской области к организации уклонения от уплаты налогов.