Как Рада намерена упростить администрирование НДС для бизнеса

Речь идет о законопроекте №16037-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения администрирования налога на добавленную стоимость ", который Комитет по вопросам финансов рекомендовал парламенту принять за основу и в целом, сообщает Министерство финансов.

Если парламент поддержит законопроект, плательщики НДС смогут получить больше инструментов для упрощения отчетности. Среди предложенных изменений:

Автоматическое предварительное заполнение налоговой отчетности на основе информации из информационных систем ГНСУ; Автоматическое предварительное заполнение налоговых накладных; Возможность для ФЛП – плательщиков НДС самостоятельно выбирать месячный или квартальный отчетный период; Увеличение с 100 тысяч до 1 миллиона гривен пороговой суммы бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, которая может служить основанием для внеплановой документальной проверки; Возможность составлять сводные налоговые накладные при поставке товаров или услуг покупателям – неплательщикам НДС, если от них получена предоплата.

То есть одна из главных целей изменений – перевести больше процессов в автоматизированный формат и сократить объем ручной работы для налогоплательщиков. В Минфине подчеркивают, что принятие законопроекта является одним из ключевых условий для получения Украиной макрофинансовой помощи.

Каким может быть порог НДС для ФЛП

Параллельно Украина договаривается с международными партнерами о будущем пороге, после достижения которого ФЛП станет плательщиком НДС.

Заместитель министра финансов Светлана Воробей сообщала, что стороны согласовали ориентир в 85 тысяч евро оборота в год. По текущему курсу это около 4,37 миллиона гривен.

Ранее обсуждались значительно более низкие показатели – в частности, 1 миллион гривен и 4 миллиона гривен. Введение новых правил откладывали из-за аргументов украинской стороны относительно сложности их применения для малого бизнеса.

