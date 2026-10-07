Як Рада хоче спростити адміністрування ПДВ для бізнесу
Йдеться про законопроєкт №16037-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість", який Комітет з питань фінансів рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому, повідомляє Міністерство фінансів.
Якщо парламент підтримає законопроєкт, платники ПДВ зможуть отримати більше інструментів для спрощення звітності. Серед запропонованих змін:
- Автоматичне попереднє заповнення податкової звітності на основі інформації з інформаційних систем ДПС;
- Автоматичне попереднє заповнення податкових накладних;
- Можливість для ФОПів – платників ПДВ самостійно обирати місячний або квартальний звітний період;
- Збільшення зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень порогової суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ, яка може бути підставою для позапланової документальної перевірки;
- Можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів або послуг покупцям — неплатникам ПДВ, якщо від них отримано попередню оплату.
Тобто одна з головних цілей змін – перенести більше процесів у автоматизований формат і зменшити обсяг ручної роботи для платників податку. У Мінфіні наголошують, що ухвалення законопроєкту є однією з ключових умов для отримання Україною макрофінансової допомоги.
Яким може бути поріг ПДВ для ФОП
Паралельно Україна домовляється з міжнародними партнерами про майбутній поріг, після якого ФОП ставатиме платником ПДВ.
Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей повідомляла, що сторони погодили орієнтир у 85 тисяч євро обороту на рік. За нинішнім курсом це близько 4,37 мільйона гривень.
Раніше обговорювалися значно нижчі показники – зокрема 1 мільйон гривень та 4 мільйони гривень. Запровадження нових правил відкладали через аргументи української сторони щодо складності їхнього застосування для малого бізнесу.