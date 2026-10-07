Як Рада хоче спростити адміністрування ПДВ для бізнесу

Йдеться про законопроєкт №16037-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість", який Комітет з питань фінансів рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому, повідомляє Міністерство фінансів.

Якщо парламент підтримає законопроєкт, платники ПДВ зможуть отримати більше інструментів для спрощення звітності. Серед запропонованих змін:

Автоматичне попереднє заповнення податкової звітності на основі інформації з інформаційних систем ДПС; Автоматичне попереднє заповнення податкових накладних; Можливість для ФОПів – платників ПДВ самостійно обирати місячний або квартальний звітний період; Збільшення зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень порогової суми бюджетного відшкодування та/або від'ємного значення ПДВ, яка може бути підставою для позапланової документальної перевірки; Можливість складати зведені податкові накладні при постачанні товарів або послуг покупцям — неплатникам ПДВ, якщо від них отримано попередню оплату.

Тобто одна з головних цілей змін – перенести більше процесів у автоматизований формат і зменшити обсяг ручної роботи для платників податку. У Мінфіні наголошують, що ухвалення законопроєкту є однією з ключових умов для отримання Україною макрофінансової допомоги.

Яким може бути поріг ПДВ для ФОП

Паралельно Україна домовляється з міжнародними партнерами про майбутній поріг, після якого ФОП ставатиме платником ПДВ.

Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей повідомляла, що сторони погодили орієнтир у 85 тисяч євро обороту на рік. За нинішнім курсом це близько 4,37 мільйона гривень.

Раніше обговорювалися значно нижчі показники – зокрема 1 мільйон гривень та 4 мільйони гривень. Запровадження нових правил відкладали через аргументи української сторони щодо складності їхнього застосування для малого бізнесу.

