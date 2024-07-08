Укрзализныця предоставляет срочную транспортную помощь пациентам "Охматдета": как получить
Источник:Укрзализныця
Сегодня Россия в очередной раз доказала свою кровожадность, ударив по детской больнице "Охматдет". Компания Укрзализныця готова оказать поддержку пострадавшим.
Какую помощь окажет Укрзализныця
Укрзализныця доставит пострадавших пациентов больницы в нужную им точку. В частности, и в другой город.
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Многие пациенты и семьи, которые находились в Охматдете, - приезжие. Наш железнодорожный вокзал рядом, и УЗ приютит и отвезет, куда нужно, всех, кто имеет такую насущную потребность,
– отмечает Укрзализныця.
Как именно может помочь пострадавшим Укрзализныця:
- представители компании заберут пострадавших на машине или микроавтобусе с места, если людям необходима медицинская транспортировка об этом нужно обязательно указывать;
- разместит и предоставит еду в лаунже (на вокзале);
- доставит в нужную точку поездом (на лечение, домой или в другое место).
Друзья и партнеры Укрзализныци с World Central Kitchen уже на месте – обеспечивают врачей и тех, кто оказывает помощь на месте, горячим питанием,
– сообщают представители Укрзализныци.